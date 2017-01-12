НАЗК розподілило партіям кошти з бюджету: Опоблок не відмовлявся

3594 перегляди
0
Четвер, 12 січня 2017, 16:17

Національне агентство з питань запобігання корупції розподілило кошти, виділені з державного бюджету на фінансування статутної діяльності політичних партій у 2017 році.

Про це повідомила в четвер у Facebook голова НАЗК Наталія Корчак.

Відповідним рішенням передбачається надання: "Народному фронту" – 113 млн 753,5 тис. грн, "Блоку Порошенка" – 112 млн 103,6 тис. грн , "Самопомочі" – 56 млн 394,56 тис. грн , "Опозиційному блоку" – 48 млн 467,7 тис. грн., РПЛ - 38 млн 257,9 тис. грн, "Батьківщині" – 29 млн 182,2 тис. грн.

Об'єднанню "Самопоміч" за збереження гендерної квоти під час парламентських виборів передбачено 44 млн 239,94 тис. грн.

Крім того, Корчак відповіла тим, у кого виникають питання щодо "Опоблоку", який у 2016 році "відмовився від державного фінансування".

На даний момент у НАЗК немає жодної заяви про відмову від фінансування, наголосила вона.

Після рішення про розподіл коштів, Національне агентство на наступному засіданні прийматиме рішення про виділення коштів партіям за І квартал 2017 року.

Як відомо, Національне агентство із запобігання корупції розподілило 391 млн гривень на фінансування статутної діяльності партій у 2016 році.

Право на державне фінансування мають партії, які на останніх виборах у Верховну Раду (2014 рік) набрали більше 5% голосів виборців.

Українська правда

Теми: НАЗК партія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У НАЗК пояснили, як будуть перевіряти декларацію Порошенка 10 січня 2017, 14:19
У НАЗК на повну перевірку декларацій відводять по 180 днів 10 січня 2017, 11:58
Антикорупціонери: НАЗК має дослідити майно 375 офшорів 5 січня 2017, 16:09
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
На заводі "Квазар" стався вибух: двоє постраждалих
Троє українських військових дістали поранень у четвер — штаб
Кримським мусульманам з "Хізб-ут Тахрір" інкримінують "захоплення влади в Росії"
Детективи НАБУ продовжують розслідувати "справу Мартиненка"
Усі новини
Фото

Син Януковича закрутив бізнес із моделлю "Playboy"?

Стосунки

7 відмінностей між здоровими і "токсичними" стосунками