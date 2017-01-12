Троє українських військових дістали поранень у четвер — штаб

348 переглядів
0
Четвер, 12 січня 2017, 18:25

У четвер проросійські війська здійснювали обстріли позицій сил антитерористичної операції на всіх напрямках.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"На Маріупольському – обстріляли Павлопіль, Гнутове, Красногорівку, Мар’їнку та Широкине з гранатометів та стрілецької зброї. БМП вела вогонь по Талаківці. По Широкиному – снайпер", - сказано у повідомленні.

Водночас на Луганському напрямку – із 82-міліметрових мінометів бойовики вели вогонь по Золотому та Кримському. З гранатометів та стрілецької зброї – по Новозванівці та Новоолександрівці.

"На Донецькому напрямку, використовуючи міномети різних калібрів, гранатомети та стрілецьку зброю, обстрілювали наші позиції в районі Кам’янки, Луганського, Зайцевого, Авдіївки та Троїцького", - зазначили у прес-центрі АТО.

Загалом, станом на 18 годину відбулося 38 обстрілів. Троє українських військових дістали поранень.

Українська правда

Теми: АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
В штабі перевіряють інформацію щодо загибелі трьох зниклих бійців 12 січня 2017, 13:02
Прокуратура просить посадити на 15 років вірменина-терориста з Донбасу 12 січня 2017, 13:02
Хуг: на Донбасі на свята ще дужче стріляли в усіх гарячих точках 12 січня 2017, 11:07
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
На заводі "Квазар" стався вибух: двоє постраждалих
Троє українських військових дістали поранень у четвер — штаб
Кримським мусульманам з "Хізб-ут Тахрір" інкримінують "захоплення влади в Росії"
Детективи НАБУ продовжують розслідувати "справу Мартиненка"
Усі новини
Фото

Син Януковича закрутив бізнес із моделлю "Playboy"?

Стосунки

7 відмінностей між здоровими і "токсичними" стосунками