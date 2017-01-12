Троє українських військових дістали поранень у четвер — штаб

У четвер проросійські війська здійснювали обстріли позицій сил антитерористичної операції на всіх напрямках.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"На Маріупольському – обстріляли Павлопіль, Гнутове, Красногорівку, Мар’їнку та Широкине з гранатометів та стрілецької зброї. БМП вела вогонь по Талаківці. По Широкиному – снайпер", - сказано у повідомленні.

Водночас на Луганському напрямку – із 82-міліметрових мінометів бойовики вели вогонь по Золотому та Кримському. З гранатометів та стрілецької зброї – по Новозванівці та Новоолександрівці.

"На Донецькому напрямку, використовуючи міномети різних калібрів, гранатомети та стрілецьку зброю, обстрілювали наші позиції в районі Кам’янки, Луганського, Зайцевого, Авдіївки та Троїцького", - зазначили у прес-центрі АТО.

Загалом, станом на 18 годину відбулося 38 обстрілів. Троє українських військових дістали поранень.

Українська правда