Human rights watch: Українські чиновники залишаються гомофобами

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Четвер, 12 січня 2017, 18:36

Представник міжнародної правозахисної організації Human rights watch в Україні Тетяна Купер констатує, що рівень гомофобії і трансфобії серед українських чиновників залишається досить високим.

Про це вона сказала під час презентації всесвітньої доповіді Human rights watch за 2017 рік у четвер у Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Викликає занепокоєння той факт, що рівень гомофобії, трансфобії в українських чиновників залишається досить високим", - сказала вона.

За її словами, в доповіді-2017 відзначається, що, починаючи з 2014 року, український уряд ввів ряд прогресивних процедур на підтримку лесбіянок, геїв, бісексуалів і трансгендерів, однак сильні анти-ЛГБТ настрою і далі спостерігаються серед високопоставлених чиновників і громадськості.

У доповіді також наголошується, що в новий проект зміненого Трудового кодексу не включено положення про боротьбу з дискримінацією, яке захищало б ЛГБТ-осіб на робочому місці.

Як відомо, люди з шевронами "Правого сектора" та "Азова" зірвали показ фільму "This is gay propaganda", який мав відбутися у Чернівцях 18 жовтня.

Теми: влада Україна ЛГБТ
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IP: 194.9.71.---ReAlex12.01.2017 19:12
І слава Богу, що залишаються. На святій землі немає місця содомії.
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