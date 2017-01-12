Люди в анексованому Криму стають все більш безправними – HRW

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Четвер, 12 січня 2017, 19:48

З моменту окупації Криму Російською Федерацією ситуація з правами людини на півострові погіршилася.

Про це йдеться у всесвітній доповіді міжнародної правозахисної організації Human rights watch за 2017 рік, про що заявила її представник в Україні Тетяна Купер в ході презентації доповіді в четвер в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"З початку взяття під контроль Росією півострова ситуація з правами людини там дуже сильно погіршилася", - сказала вона.

Купер зазначила, що, незважаючи на те, що представники Human rights watch не змогли відвідати Крим, ситуацію з правами людини на півострові вони відстежують "дуже близько".

"Ми висловлюємо величезну заклопотаність фактом переслідування кримських татар за їх мирний протест проти окупації Криму", - сказала Купер.

За її словами, в доповіді наголошується, що кримські татари піддаються з боку окупаційної влади утисків, кримінальним переслідуванням за свої дії, коли виступають проти окупації і говорять про порушення територіальної цілісності України.

За словами Купер, в доповіді знайшли відображення конкретні факти утисків кримських татар на півострові.

Як відомо, 12 січня стало відомо, що кримчанам, фігурантам справи "Хізб-ут Тахрір", закидають "насильницьке захоплення влади в Росії".

Теми: Крим кримські татари анексія
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Коментарі — 4
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IP: 76.66.85.---stork13.01.2017 00:15
Хіба Путін є представником "Хізб ут Тахрір"? Він жезахопив владу в Росії.
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IP: 37.45.58.---Борис Никитенко12.01.2017 23:18
Может они и ущемлены, главное люди от этого стали счастливее потому что они с Россией
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IP: 176.126.163.---Костя Галас12.01.2017 21:05
я не бував на марсі. але впевненний що росіяни роблять марсиян безправними. про це розказують мені щодня українськи марсияни!
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IP: 176.126.163.---Костя Галас12.01.2017 20:35
У той час, коли гідність українця на україні зросла до мінімальної у 3100, у криму люди продовжують ставати безправними але ніяк не бажають мінімальної української гідності.
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