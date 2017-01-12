Росія неофіційно ускладнює перетин кордону українцям — Слободян

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Четвер, 12 січня 2017, 21:25

Російські прикордонники пункту пропуску "Троєборне" у четвер не пропустили 81 громадянина України, однак офіційні відмови видали лише шістьом.

Про це повідомив помічник керівника Держприкордонслужби Олег Слободян.

"Схоже, Росія знову посилила режим перетину кордону для українців. Звичайно, неофіційно. Впродовж дня у пункті пропуску "Троєборне" РФ (навпроти пункту пропуску "Бачівськ"), російські прикордонники непропустили 81 громадянина України", - написав він на Facebook.

"Зі слів останніх, підставою стала, нібито, відсутність належного грошового забезпечення. В той же час офіційні відмови у перетині кордону російські прикордонники видали лише 6 українцям", - додав він.

За словами Слободяна, Держприкордонслужба України поінформувала про ситуацію усі зацікавлені правоохоронні органи держави та МЗС.

Українська правда

Теми: Росія кордон
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Коментарі — 3
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IP: 37.52.190.---torpedist13.01.2017 10:18
Надо поощрять и украинских и российских пограничников, которые не пропускают. Война. Обмен пленными... Как попали в плен? Сколько было пропущено советских граждан в Германию и наоборот в 1942 году (например) ? Нонсенс.
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IP: 109.251.2.---predtech12.01.2017 23:44
А что творят наши украинские пограничники никто не обращал внимания?
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IP: 172.58.142.---Natalie Chayka12.01.2017 23:23
А зачем вообще украинцы едут в страну, которая признана в Украине страной-агрессором????
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