Росія неофіційно ускладнює перетин кордону українцям — Слободян

Російські прикордонники пункту пропуску "Троєборне" у четвер не пропустили 81 громадянина України, однак офіційні відмови видали лише шістьом.

Про це повідомив помічник керівника Держприкордонслужби Олег Слободян.

"Схоже, Росія знову посилила режим перетину кордону для українців. Звичайно, неофіційно. Впродовж дня у пункті пропуску "Троєборне" РФ (навпроти пункту пропуску "Бачівськ"), російські прикордонники непропустили 81 громадянина України", - написав він на Facebook.

"Зі слів останніх, підставою стала, нібито, відсутність належного грошового забезпечення. В той же час офіційні відмови у перетині кордону російські прикордонники видали лише 6 українцям", - додав він.

За словами Слободяна, Держприкордонслужба України поінформувала про ситуацію усі зацікавлені правоохоронні органи держави та МЗС.

Українська правда