Американські танки і війська прибули в Польшу

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П'ятниця, 13 січня 2017, 02:21

Більше 80 танків і сотні броньованих машин прибули до Польщі, в рамках найбільшого в США військового зміцнення Європи за останні десятиліття.

Про це повідомляє BBC.

Близько 2700 військовослужбовців, з 3500 запланованих, прибули з метою показати Москві прихильність Вашингтона до своїх союзників.

"Основна мета нашої місії є стримування і запобігання загрозам", цитує Reuters полковника армії США Крістофера Р. Норрі, командира бойової групи 3-й бронетанкової бригади.

Росія заявила, що вона розглядає цей крок як загрозу своїй власній безпеці.

За словами Дмитра Пєскова прес-секретаря президента РФ,  таке військове переміщення "загрожує нашим інтересам і нашій безпеці".

"Це третя країна, яка нарощує свою військову присутність на наших кордонах в Європі", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що 250 американських солдатів, що складають частину танкової бригади для зміцнення східного флангу НАТО, прибули на летовище до Вроцлава (Нижнє-сілезьке воєводство) та на полігон неподалік Жаґаня (Любуське воєводство).

Нагадаємо, що у порту німецького міста Бремергафен 6 січня розпочалося розвантажування американської військової техніки у рамках розміщення у Східній Європі за програмою НАТО "Atlantic Resolve".

У країнах Східної та Центральної Європи загалом будуть розміщені 4000 військовослужбовців 3-ї бронетанкової бригади і 4-ї піхотної дивізії США, які матимуть на озброєнні 87 танків.

Як відомо, США ще у квітні минулого року оголосили про плани розмістити у Східній Європі бронетанкову бригадну групу в рамках зусиль НАТО із протидії агресивній політиці Росії.

Теми: США НАТО Польща
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