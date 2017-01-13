"Українське радіо" мовитиме на окупований Донбас

Національна рада видала дозвіл на мовлення на території проведення АТО Національній телекомпанії України, що розповсюджуватиме передачі першої програми "Українського радіо".

Про це повідомляє прес-служба Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

За словами члена Національної ради Сергія Костинського, теоретичні розрахунки показують, що при потужності 50 кВт у денний час мовленням "Українського радіо" будуть охоплені підконтрольні території – Костянтинівка, Краматорськ, Димитрів, Артемівськ, Лисичанськ, і більша частина окупованих територій, у тому числі міста Донецьк, Горлівка, Макіївка, Торецьк, Шахтарськ, Торез, Єнакієве, Дебальцеве, Брянка, Алчевськ. У нічний час покриття сигналом буде значно кращим - він охопить усі окуповані райони Донецької і Луганської областей.

"Таким чином, мешканці підконтрольних та окупованих територій зможуть слухати інформаційні програми "Українського радіо", а також передачі, створені спільно з "Голосом Донбасу", "Радіо Свобода", які адаптовані для мешканців окупованих районів Донецької і Луганської областей", - йдеться у повідомленні.

Нині, повідомив Сергій Костинський, ведуться роботи Концерном РРТ щодо зміни конструкції антени, яка передаватиме сигнал, вирішується питання із передавачем. За приблизними розрахунками, технічно запустити мовлення можна буде за три місяці.