Донеччина освоїла менше 10% коштів на відновлення – буде комісія

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П'ятниця, 13 січня 2017, 08:58

У 2016 році було виділено кошти на відновлення майже 750 інфраструктурних і соціальних об'єктів на Донбасі, однак роботи почали лише щодо половини визначених об'єктів.

Про це пише перший заступник голови Верховної Ради, представник України у гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи щодо Донбасу Ірина Геращенко у Facebook.

Вона зазначає, що у 2016 році Верховна Рада спрямувала майже 4 мільярди гривень на відновлення інфраструктурних і соціальних об'єктів у Донецькій і Луганській областях. На Донеччині визначили 596 об'єктів – і виділили майже 3 млрд грн, на Луганщині 150 об’єктів – і виділили 1 млрд грн..

"Правда, на сьогодні розпочато роботу лише по половині визначених об'єктів: десь тільки стартували тендери, а на деяких вже повним ходом йде будівництво. В основному ще проходять тендерні процедури", – пише Геращенко.

"Маю відзначити достатньо низький рівень освоєння виділених державою коштів – на Донеччині менше 10%, на Луганщині трохи більше. Чому так відбулося і чи були випадки, коли тендерні процедури виписувалися так, щоб зірвати тендер з якихось причин? Це питання потребує додаткового вивчення", – додає вона.

Геращенко наголошує, що всі тендерні процедури проходять через систему ProZorro, а до будівельних робіт залучають переселенців: "На сьогодні близько 10% робітників, що працюють на відновленні інфраструктурних об'єктів, – це переміщені особи".

Перший віце-спікер зазначає, що разом із міністром із питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадимом Чернишом і депутатом від БПП Марією Іоновою вона відвідала 5 об'єктів, "де роботи близяться до завершення і де можна оцінити і проведені тендери, і якість будівництва": опорні школи в Дружківці і Часовому Яру, гуртожитки для силовиків і переселених вузів у Бахмуті, шляхопровід у Костянтинівці.

"Роботи йдуть по-різному, десь видно, що ремонт робиться капітальний, десь неозброєним оком помітна різниця між ціною квадратного метру і якості", – зазначає Геращенко.

"Більш детально моніторити кожну копійку витрачених державою грошей вже за кілька днів буде спеціальна урядова комісія, яка отримає і наші попередні висновки, результати та бачення. Вже є відповідне рішення уряду про створення такої комісії", – повідомляє вона.

Геращенко зазначає, що трапляються випадки, коли тендери відкладають, "намагаючись шукати лазейки", – і це потребує уваги громади і ЗМІ.

Теми: Донбас гроші бюджет Геращенко
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IP: 46.172.153.---vlad13.01.2017 11:02
Може воно і добре, що так мало освоїли коштів... А то відбудують щось...і здадуть сепаратистам.... Тай менше розкрадуть, адже відомо, що в прифронтовій зоні дуже легко списувати кошти на війну.... По моєму, відновлювати потрібно тільки життєво необхідні об'єкти, а все інше почекає до більш мирних часів....
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