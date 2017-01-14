Комітет захисту прав журналістів і Freedom House заступилися за "Дождь"

Комітет захисту прав журналістів, що базується в Нью-Йорку, закликає українську владу негайно скасувати розпорядження про заборону мовлення на території України російського телеканалу "Дождь".

Про це йдеться в заяві Комітету захисту прав журналістів, опублікованій у п'ятницю, повідомляє Радіо Свобода.

Координатор програм Комітету захисту прав журналістів по країнах Європи і Центральної Азії Ніна Огнянова заявила, що "Україна повинна негайно скасувати розпорядження про заборону мовлення російського телеканалу "Дождь", оскільки "ця незграбна цензура" позбавляє російськомовну телеаудиторію України можливості знайомитися з передачами ЗМІ, що представляє відмінну від російської державної точку зору.

Крім того, 13 січня американська неурядова організація Freedom House у своїй заяві назвала актом цензури заборону мовлення в Україні телеканалу "Дождь".

"Заборона владою трансляції телеканалу "Дождь" – цензура, яка обмежує доступ українців до вибору точок зору", – стверджує Роберт Герман, віце-президент Freedom House з міжнародних програм.

"У той час, коли російські війська займають частину території України, життєво важливо, щоб українці мали доступ до незалежного висвітлення подій в Росії, і до одного з небагатьох, що залишилися, незалежних російських ЗМІ", – вважає віце-президент Freedom House.

Раніше "актом цензури", "порушенням свободи слова" та "деструктивною лінією української сторони" рішення про заборону мовлення в Україні телеканалу "Дождь" назвали відповідно речниця МЗС Росії Марія Захарова, голова Держдуми Росії В’ячеслав Володін і речник російського президента Путіна Дмитро Пєсков.

Як повідомлялося, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення 12 січня зобов’язала українських провайдерів упродовж місяця припинити ретрансляцію російського телеканалу "Дождь" через невизнання каналом суверенітету України і територіальної цілісності, а також трансляції російської реклами.

Як заявив член Нацради Сергій Костинський, телеканал називав адміністративний кордон між Херсонською областю та АР Крим кордоном між Україною і Росією, також показує карту Росії, на якій Крим показаний як територія Росії.

За його словами, протягом 2016 року Нацрада неодноразово фіксувала порушення українського законодавства з боку телеканалу, зокрема, транслювалася російська реклама, а журналісти телеканалу незаконно відвідували анексований Крим з порушенням українського законодавства.

У грудні 2014 року Нацрада визнала російський телеканал "Дождь" таким, що відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і чинному законодавству України.