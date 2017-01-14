Комітет захисту прав журналістів і Freedom House заступилися за "Дождь"

5572 перегляди
6
Субота, 14 січня 2017, 15:07

Комітет захисту прав журналістів, що базується в Нью-Йорку, закликає українську владу негайно скасувати розпорядження про заборону мовлення на території України російського телеканалу "Дождь".

Про це йдеться в заяві Комітету захисту прав журналістів, опублікованій у п'ятницю, повідомляє Радіо Свобода.

Координатор програм Комітету захисту прав журналістів по країнах Європи і Центральної Азії Ніна Огнянова заявила, що "Україна повинна негайно скасувати розпорядження про заборону мовлення російського телеканалу "Дождь", оскільки "ця незграбна цензура" позбавляє російськомовну телеаудиторію України можливості знайомитися з передачами ЗМІ, що представляє відмінну від російської державної точку зору.

Крім того, 13 січня американська неурядова організація Freedom House у своїй заяві назвала актом цензури заборону мовлення в Україні телеканалу "Дождь".

"Заборона владою трансляції телеканалу "Дождь" – цензура, яка обмежує доступ українців до вибору точок зору", – стверджує Роберт Герман, віце-президент Freedom House з міжнародних програм.

"У той час, коли російські війська займають частину території України, життєво важливо, щоб українці мали доступ до незалежного висвітлення подій в Росії, і до одного з небагатьох, що залишилися, незалежних російських ЗМІ", – вважає віце-президент Freedom House.

Раніше "актом цензури", "порушенням свободи слова" та "деструктивною лінією української сторони" рішення про заборону мовлення в Україні телеканалу "Дождь" назвали відповідно речниця МЗС Росії Марія Захарова, голова Держдуми Росії В’ячеслав Володін і речник російського президента Путіна Дмитро Пєсков.

Як повідомлялося, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення 12 січня зобов’язала українських провайдерів упродовж місяця припинити ретрансляцію російського телеканалу "Дождь" через невизнання каналом суверенітету України і територіальної цілісності, а також трансляції російської реклами.

Як заявив член Нацради Сергій Костинський, телеканал називав адміністративний кордон між Херсонською областю та АР Крим кордоном між Україною і Росією, також показує карту Росії, на якій Крим показаний як територія Росії.

За його словами, протягом 2016 року Нацрада неодноразово фіксувала порушення українського законодавства з боку телеканалу, зокрема, транслювалася російська реклама, а журналісти телеканалу незаконно відвідували анексований Крим з порушенням українського законодавства.

У грудні 2014 року Нацрада визнала російський телеканал "Дождь" таким, що відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і чинному законодавству України.

Теми: ЗМІ Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
RT про шум навколо прориву в ефір у США: Закінчився попкорн спостерігати 13 січня 2017, 14:58
Хакери зламали Твіттер "Дзеркала тижня" 13 січня 2017, 11:56
Телеканал Russia Today вклинився у мовлення американського каналу 13 січня 2017, 05:46
powered by lun.ua
Коментарі — 6
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 94.230.200.---Анатолій Дмитрук14.01.2017 19:33
Судити треба по справах: а справи показують, що ДОЖДЬ може бути законспірованим під опозиційну і уявно переслідувану організацію... рупором офіційного Кремля і обивательського російського шовінізму, від якого нікому з росіян явно не вдається втекти.
ВідповістиЗ цитатою
IP: 178.92.10.---nestor198014.01.2017 18:36
Під час війни канал "Дождь" який до цих пір майже заборонений в самій РФ, дозволяє собі заяви, на всю Україну, що Крим - російський, а не окупований РФ?
У Росії постійно проживає більше 10 мільйонів Українців і до цих пір немає українського федеративного телебачення, радіо, книг, газет, журналів, інтернет сайтів медійних видань. Через Верховний суд РФ заборонений федеральний союз Українців Росії. У місцях компактного проживання українців, в масштабах федерації, повністю заборонена будь-яке регіональне співтовариство української мови і культури. Голові організації "Українці Москви" взагалі заборонили в'їзд в Росію, хоча сім'я його в РФ.
Зі скандалом закрили єдину на всю територію РФ україномовну бібліотеку в Москві і поставили під повний контроль читачів. Завідуючу бібліотеки заарештували і судять. Досі не побудовано жодної української школи, дитячого садка, вищого навчального закладу. В окупованому Криму та Донбасі спалюють україномовні книги.
Так надходять російські фашисти?
ВідповістиЗ цитатою
IP: 5.45.255.---kerubino14.01.2017 17:35
Вжедавно пора мати свою точку зору в Украіні ,а не слухвати всяких проросійських радників з Європи і Америки .Нехай про своі СМІ піклуються ,і транслюють Рашистських фашистів кожен день .
ВідповістиЗ цитатою
IP: 91.200.113.---Mawron_ua14.01.2017 17:12
Дожилися... Брехню російських т.зв. журналістів називають "альтернативною точкою зору". І для кого? А для російськомовних! )))
ВідповістиЗ цитатою
IP: 37.55.249.---Українець - Ukrainian14.01.2017 16:37
Цим грантоїдам-дармоїдам спочатку варто було б вимагати у російського телеканалу, щоб ті дотримувалися міжнародного законодавства і поважали суверенітет України.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
АТО: бойовики стріляють в усіх напрямках, серед військових є жертви і поранені
Москва вимагає звільнити екс-беркутівців в рамках "Мінська" – ЗМІ
"Торнадівцю" в Лук'янівському СІЗО вухо відрізав екс-командир – ЗМІ
Комітет захисту прав журналістів і Freedom House заступилися за "Дождь"
Усі новини
Виставка

Знімки журналіста Семени з Криму, вцілілі від обшуку ФСБ

Пояснення МОЗ

Як обрати сімейного лікаря