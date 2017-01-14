Авдіївка скоро буде з водою: ДФС відновила роботу

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Субота, 14 січня 2017, 16:59

Донецька фільтрувальна станція в суботу відновила роботу.

Як повідомляє офіційний сайт ДФС, робота була відновлена о 13:00.

"Імовірно після 16.00 питна вода надійде споживачам Авдіївки, частково Донецька і Ясинуватої, Верхньоторецька, Василівки, Червоного Партизана, Крутої Балки", - йдеться в повідомленні.

Увечері 11 січня бойовики обстріляли Авдіївку з важкого озброєння, в результаті чого була перебита одна лінія електропередач і знеструмлена Донецька фільтрувальна станція.

У грудні в результаті обстрілу бойовиків ДФС була знеструмлена двічі.

Українська правда

Теми: Донбас
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