Авдіївка скоро буде з водою: ДФС відновила роботу

Донецька фільтрувальна станція в суботу відновила роботу.

Як повідомляє офіційний сайт ДФС, робота була відновлена о 13:00.

"Імовірно після 16.00 питна вода надійде споживачам Авдіївки, частково Донецька і Ясинуватої, Верхньоторецька, Василівки, Червоного Партизана, Крутої Балки", - йдеться в повідомленні.

Увечері 11 січня бойовики обстріляли Авдіївку з важкого озброєння, в результаті чого була перебита одна лінія електропередач і знеструмлена Донецька фільтрувальна станція.