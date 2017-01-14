Радник Трампа з нацбезпеки мав постійні контакти з послом Росії - ЗМІ

Радник новообраного президента США Дональда Трампа з питань нацбезпеки Майкл Флінн мав постійний контакт з послом Росії в США Сергієм Кисляком.

Про це пише The Guardian з посиланням на АР та дані неназваного американського високопосадовця.

Згідно з повідомленням, Білий дім знає про телефонні дзвінки між генерал-лейтенантом у відставці Флінном та послом РФ в США.

Зокрема згадується про контакти Флінна з Кисляком, які мали місце 29 грудня - у день, коли діючий президент США Барак Обама оголосив про висилку 35 російських дипломатів та інші заходи у відповідь на втручання РФ у вибори в США. За даними джерел АР, Флінн та Кисляк також мали контакти в інший час.

Прес-секретар перехідної команди Трампа Шон Спайсер зазначив, що Флінн і Кисляк мали телефонну розмову щодо оголошення санкцій, хоча за даними Спайсера, вона мала місце днем раніше - 28 грудня.

Він також повідомив, що під час контактів Флінн і Кисляк обговорювали майбутні контакти між президентом РФ та новообраним президентом США, після інавгурації Трампа.

Також Спайсер додав, що Флінн та Кисляк обмінювалися текстовими повідомленнями, ініційованими Флінном на Різдво, в якому він бажав послу щасливого Різдва та висловлював надію на подальшу співпрацю.

Зазначається, що раніше Флінн з'явився на гала-вечері з нагоди ювілею пропагандистського телеканалу RT (Russia Today) у Москві за участі Путіна, де виступав разом з іншими офіційними особами після перемоги Трампа на виборах у листопаді. Там же були й інші радники Трампа Стів Беннон і Джаред Кушнер - зять Трампа.

Видання нагадує, що Трамп неодноразово закликав до покращення відносин між США та РФ.

"Якщо Путіну подобається Трамп, я вважаю, це позитив, а не недолік, тому що у нас жахливі стосунки з Росією", - зокрема заявив на своїй першій прес-конференції Трамп.

Разом з тим Трамп заявив, що збереже санкції щодо Росії "принаймні протягом певного періоду часу".

За його словами, він готовий зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним через деякий час після інавгурації 20 січня.