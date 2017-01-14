Тіла трьох морських піхотинців опізнали. Підірвалися на розтяжці

Співслужбовці опізнали тіла трьох морських піхотинців, яких 13 січня бойовики самоназваної "ДНР" передали Україні.

"Це бійці Охріменко, Сонько і Трубін з 501-го окремого полку морської охорони", — повідомив "Громадському" керівник гуманітарного проекту Збройних сил України "Евакуація – 200" Михайло Котелевський.

"Так, вони опізнані, це саме ті три солдати, котрі зникли без вісти 8 січня. Вони підірвались усі на одній розтяжці", — сказав він.

Зараз їхні тіла з Дніпра направляють до місць поховання — в Сумську, Кіровоградську та Миколаївську області.

Як повідомлялося, 8 січня поблизу Маріуполя зникли троє українських морських піхотинців, коли виконували бойове завдання поблизу лінії розмежування. Досі їх офіційно вважають зниклими безвісти.

Згодом у Міноборони повідомили, що бойовики заявили про знайдені тіла трьох людей у військовій формі.

13 січня бойовики передали Україні тіла 3 військових. Пізніше прес-служба Військово-морських сил ЗСУ підтвердила, що передані Україні тіла — зниклі раніше морпіхи Микола Охріменко, Сергій Сонько та Сергій Трубін.