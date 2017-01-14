Нардеп заявив про корупцію у Нацгвардії та офіцерів-сепаратистів

Нардеп Андрій Білецький заявив про покривання керівництвом Нацгвардії офіцерів-сепаратистів, корупційну складову у НГ та систематичне знищення добровольчих батальйонів, яке проводить керівництво Національної гвардії.

Про це Білецький заявив у своєму блозі на УП.

Він повідомив, що готує розкриття корупційної складової у Нацгвардії.

"Ми вже маємо докази того, що ця система краде кожну третю гривню. Невдовзі я буду готовий оприлюднити ці факти", - зазначив Білецький.



"Керівництво Національної гвардії несе загрозу обороноздатності країни, на керівних посадах перебувають відверті сепаратисти, діє систематична корупція", - додав Білецький.



За його словами, "останні приклади, які з'явились у медіа-просторі – що командир Центрального оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії, полковник Олександр Голяков – сепаратист".

"У лютому 2014 року він під прапорами "Партії Регіонів" створював Криворізький Антимайдан та закликав людей записуватись у "Криворізьку гвардію". Приклад іншого характеру – полковник Юрій Колмик, заступник командира військової частини 3057. Під час наступу російських військ у Криму та на Донбасі цей офіцер активно долучився у соцмережах до тих, хто пропагував "ДНР" та приєднання до Росії. Його заступник, майор Юрій Задерін, у соцмережах голосував за створення Новоросії, підтримував Путіна та дії "Беркута" на Майдані", - заявив Білецький.



Також він зауважив, що полку "АЗОВ" Нацгвардія у 2016 році не виділила жодної бойової машини, бійці отримували найнижчу зарплатню, минулий рік полк завершив з величезними боргами, "водночас керівництво завалило полк перевірками та інспекціями".



Відповідальність за "злочин, якщо ці люди залишаться при владі" Білецький поклав на президента Петра Порошенка, головного військового прокурора Анатолія Матіоса, глав МВС та СБУ Арсена Авакова та Василя Грицака.