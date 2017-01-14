Прем'єр Польщі привітала військових з "найкращої армії світу"

Глава польського уряду Беата Шидло в суботу привітала військових США у місті Жаґань.

Як повідомляє "Польське радіо", вона заявила, що привітання військових з "найкращої і найсильнішої армії світу" – це важливий день для Польщі і для Європи.

За її словами, присутність солдатів 3-ї Бронетанкової бригади Бойової групи США вписується в стратегію уряду гарантувати безпеку полякам.

"Сьогодні ми зробили в цьому напрямку великий крок", – заявила Шидло.

Перших 250 американських солдатів прибуло тиждень тому літаками до Вроцлава. Наступними днями до Польщі в’їжджали чергові групи – передусім до міста Жаґань поблизу польсько-німецького кордону, де міститиметься командування важкої бригади.

Танки Abrams, бойові машини піхоти Bradley і гаубиці Paladin прибули в конвої два дні тому.

Остаточно бронетанкова бригада нараховуватиме 3,5 тисячі солдатів. Крім Жаґаня, військові дислокуватимуться в місцевостях Свєнтошув, Сквєжина і Болєславєц.