Прем'єр Польщі привітала військових з "найкращої армії світу"
Глава польського уряду Беата Шидло в суботу привітала військових США у місті Жаґань.
Як повідомляє "Польське радіо", вона заявила, що привітання військових з "найкращої і найсильнішої армії світу" – це важливий день для Польщі і для Європи.
За її словами, присутність солдатів 3-ї Бронетанкової бригади Бойової групи США вписується в стратегію уряду гарантувати безпеку полякам.
"Сьогодні ми зробили в цьому напрямку великий крок", – заявила Шидло.
Перших 250 американських солдатів прибуло тиждень тому літаками до Вроцлава. Наступними днями до Польщі в’їжджали чергові групи – передусім до міста Жаґань поблизу польсько-німецького кордону, де міститиметься командування важкої бригади.
Танки Abrams, бойові машини піхоти Bradley і гаубиці Paladin прибули в конвої два дні тому.
Остаточно бронетанкова бригада нараховуватиме 3,5 тисячі солдатів. Крім Жаґаня, військові дислокуватимуться в місцевостях Свєнтошув, Сквєжина і Болєславєц.
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