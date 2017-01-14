АТО: бойовики стріляють в усіх напрямках, серед військових є жертви і поранені

5347 переглядів
0
Субота, 14 січня 2017, 18:58

У суботу бойовики ОРДЛО продовжили обстріли на усіх напрямках, станом на 18:00 зафіксовано 28 обстрілів, один український військовий загинув, двоє зазнали поранень.

Про це ввечері 14 січня повідомив речник штабу АТО Леонід Матюхін. 

На Маріупольському напрямку бойовики обстріляли Широкине та Водяне з мінометів, з гранатометів та стрілецької зброї - Гнутове, Талаківку, Широкине, Павлопіль та Старогнатівку, з БМП бойовики стріляли по Новомихайлівці. 

У напрямку Донецька бойовики обстріляли Кам'янку, Миронівське, Зайцеве та Авдіївку з мінометів, з гранатометів та стрілецької зброї - Майорськ, Зайцеве, Авдіївку, Новгородське, з БМП - Троїцьке. 

На Луганському напрямку з мінометів було обстріляно Новозванівку, з протитанкових ракетних комплексів - Кримське та Новоолександрівку. 

Українська правда 

Теми: АТО Донбас
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Тіла трьох морських піхотинців опізнали. Підірвалися на розтяжці 14 січня 2017, 18:04
АТО: 1 бійця поранено біля Зайцевого 14 січня 2017, 12:58
Муженко розповів спостерігачам ОБСЄ, що бойовики стали стріляти більше 14 січня 2017, 12:31
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
АТО: бойовики стріляють в усіх напрямках, серед військових є жертви і поранені
Москва вимагає звільнити екс-беркутівців в рамках "Мінська" – ЗМІ
"Торнадівцю" в Лук'янівському СІЗО вухо відрізав екс-командир – ЗМІ
Комітет захисту прав журналістів і Freedom House заступилися за "Дождь"
Усі новини
Виставка

Знімки журналіста Семени з Криму, вцілілі від обшуку ФСБ

Пояснення МОЗ

Як обрати сімейного лікаря