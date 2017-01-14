Проросійський Фійон офіційно став кандидатом у президенти Франції

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Субота, 14 січня 2017, 19:24

Лідер праймеріз французьких ультраправих Франсуа Фійон був у суботу офіційно оголошений кандидатом на пост президента Франції.

Колишній прем'єр-міністр, виступаючи перед Національною радою партії "Республіканці", завив, що не має наміру нічого змінювати в оголошеній передвиборчій програмі, повідомляє RFI.

Фійон також сказав, що не піддасться ні на які "залякування", в тому числі і з боку власного табору.

Він підкреслив, що в разі перемоги на президентських виборах, незважаючи на заклики Німеччини до солідарності, не погодиться прийняти більшу кількість біженців, ніж Франція приймає в даний час.

За 11 місяців 2016 року Німеччина прийняла 280 000 людей, які попросили політичного притулку (після 890 000 в 2015 році), тоді як Франція - 78 000, що на 10% більше, ніж в 2015 році.

Незважаючи на заявлений намір дотримуватися оголошеної програми, Фійон внаслідок великої критики змушений був уже скасувати деякі положення програми, в тому числі ті, що стосуються громадського медичного страхування.

Як повідомлялося, Фійона вважають проросійським політиком. Він наполягає на тому, що санкційна політика Заходу "провалилася, не давши нічого, крім розорення європейських фермерів". Він також заявив про відповідальність за розпалювання конфлікту на сході України і підкреслив, що готовий до співпраці з РФ по Сирії.

Головним конкурентом Фійона на виборах президента буде праворадикальний політик Марін Ле Пен, яку вважають одним з найбільш лояльних до Кремля політиків Західної Європи.

Теми: Франція
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Коментарі — 4
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IP: 176.102.59.---Ivan Aivengo14.01.2017 21:07
Михаило Боловленко, а зачем ему сваливать куда-то?)
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IP: 213.109.228.---que14.01.2017 20:45
вчора ще тішився з того що пен програє, а зараз бля навіть не знаю що сказати :)
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IP: 64.85.246.---Михаило Боловленко14.01.2017 20:42
ВСЕ, п@ец упоротым. Похоже Пинчук не просто так со "своим" планом подсуетился. Все очень даже логично и вовремя. Петя сеичас будет пытаться реверс включить.
Надо бы его в руки кастрюлеголовых патриотов отдать. Упоротые не дайте ему как Яныку свалить.
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IP: 176.198.217.---Valery Gnatiuk14.01.2017 20:28
Ребята, ну не пишите такую херню пожалуйста !!!
Какой нафиг лидер УЛЬТРАПРАВЫХ ???
Ну хоть чуть-чуть понимания ситуации предполагается от вас.
Он - лидер республиканцев, но не ПРАВЫХ, а уж тем более не УЛЬТРА-ПРАВЫХ !!!
Если он УЛЬТРАПРАВЫЙ, то кто тогда Ли Пен ???
СУПЕР-МЕГА-УЛЬТРА-ФАШИСТ ???
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