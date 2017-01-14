У Лук'янівському СІЗО кажуть, що екс-торнадівцю відрізав вухо не командир

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Субота, 14 січня 2017, 19:56

Заступник начальника Лук’янівського СІЗО Олександр Савченко заперечив, що заарештований екс-командир роти "Торнадо" Руслан Онищенко відрізав вухо своєму колишньому підлеглому — Максиму Глєбову.

Про це він повідомив у коментарі "Громадському".

Водночас Савченко не зміг пояснити кадри відео, на який зафіксовано, ймовірно, напад Онищенка на свого підлеглого.

"Я бачив це відео, але не можу пояснити, що там відбувалося, я не бачив. Зі слів чергового, Глєбов відрізав собі вухо до того, як був напад на молодшого інспектора. Потім він (Глєбов – ред.) намагався кидатися на співробітників, і його тримали "торнадівці", от і все", — сказав Савченко.

У Міністерстві юстиції не змогли підтвердити або спростувати факт нападу Онищенка на свого підлеглого.

"Були рапорти від чергових. Тому що це відбувалося в швидкому режимі. А відео дивилися вже вчора вночі. Тому, я гадаю, розшифрування того відео з серверів затягнуло час. Якщо виявиться, що відео достовірне, то буде проведено розслідування і будуть зроблені відповідні висновки", — сказав у коментарі "Громадському" заступник міністра юстиції Денис Чернишов.

За словами Чернишова, якщо підтвердиться, що вухо Глєбову відрізав саме його екс-командир Онищенко, то "було б логічним в подальшому тримати їх в різних місцях".

"Зважаючи на ухвалу Оболонського райсуду, ми, разом із військовою прокуратурою, будемо думати, як діяти далі", — уточнив Чернишов.

Як повідомлялося, раніше було опубліковано відео з Лук'янівського СІЗО, на якому видно, що колишній боєць спецроти "Торнадо" Максим Глєбов не відрізав собі вухо. Як повідомляло "Громадське", вухо йому відрізав екс-командир Онищенко.

Теми: СІЗО
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