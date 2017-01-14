Жебрівський жодного разу не спілкувався з міністром з окупованих територій

3245 переглядів
0
Субота, 14 січня 2017, 20:23

Голова Донецької обласної ВЦА Павло Жебрівський жодного разу не спілкувався з міністром з питань тимчасово окупованих територій Вадимом Чернишом.

Про це він сказав в ефірі каналу "112 Україна" в суботу, відповідаючи на питання, чи допомагає дане міністерство в розбудові Донбасу.

"На жаль, за весь час існування цього міністерства я з міністром жодного разу не спілкувався", - сказав Жебрівський.

Він додав, що міністр не робив спроб зустрітися, хоча тричі був на території Донецької області.

Крім того, відповідаючи на питання, чи переміг би "Опозиційний блок" на виборах на Донбасі, якби вони були проведені завтра, Жебрівський висловив думку, що переміг би Блок Петра Порошенка.

Українська правда

Теми: Донбас Жебрівський
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
АТО: бойовики стріляють в усіх напрямках, серед військових є жертви і поранені 14 січня 2017, 18:58
Авдіївка скоро буде з водою: ДФС відновила роботу 14 січня 2017, 16:59
Штаб: Бойовики провокують, стріляють по окупованих населених пунктах 14 січня 2017, 11:36
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
АТО: бойовики стріляють в усіх напрямках, серед військових є жертви і поранені
Москва вимагає звільнити екс-беркутівців в рамках "Мінська" – ЗМІ
"Торнадівцю" в Лук'янівському СІЗО вухо відрізав екс-командир – ЗМІ
Комітет захисту прав журналістів і Freedom House заступилися за "Дождь"
Усі новини
Виставка

Знімки журналіста Семени з Криму, вцілілі від обшуку ФСБ

Пояснення МОЗ

Як обрати сімейного лікаря