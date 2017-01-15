Нацгвардія просить військову прокуратуру й СБУ перевірити заяви Білецького

Національна гвардія звернулась до військової прокуратури та СБУ з проханням перевірити факти, викладені у ЗМІ народним депутатом Андрієм Білецьким.

Як повідомляє прес-служба Нацгвардії, 14 січня Білецьким через засоби масової інформації була викладена заява, що дискредитує та заплямовує діяльність НГУ.

Зокрема, на його думку, на керівних посадах перебувають відверті сепаратисти, керівництво Національної гвардії несе загрозу обороноздатності нашої держави, та у самій структурі діє системна корупція.

Прес-служба оприлюднила листи від командувача Нацгвардії Юрія Аллерова до голови СБУ Василя Грицака та головного військового прокурора Анатолія Матіоса з проханням перевірити зазначені факти.

"Ми вважаємо, що такий підхід дозволить уникнути непорозумінь та забезпечить неупередженість, прозорість та об’єктивність. Зі свого боку гарантуємо всебічне сприяння та допомогу", - зазначили в НГУ.

Прес-служба також повідомила, що з початку 2017 року до Головного управління Нацгвардії не надходило жодних документів від Білецького з приводу інформації, зазначеної у даній публічній заяві.

Як повідомлялося, у суботу екс-комбат батальйону "АЗОВ", нардеп Андрій Білецький у своєму блозі на "Українській правді" заявив про покривання керівництвом Нацгвардії офіцерів-сепаратистів, корупційну складову у НГ та систематичне знищення добровольчих батальйонів, яке проводить керівництво Національної гвардії.

Українська правда