АТО: Бойовики били з важких мінометів, 1 військовий поранений

953 перегляди
0
Понеділок, 16 січня 2017, 06:25

За минулу добу бойовики в зоні проведення АТО 60 разів відкривали вогонь, один український військовослужбовець отримав поранення.

Про це прес-центр штабу АТО повідомив на сторінці в Facebook.

На Маріупольському напрямку з 122 мм артилерії бойовики обстрілювали Гнутове. З мінометів різних калібрів сепаратисти били по Павлопілю, Красногорівці і Широкиному. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - по Павлопілю, Гнутовому, Широкиному і Красногорівці. Також по Широкиному і Мар'їнці вогонь вів снайпер.

На Луганському напрямку з 120 і 82 мм мінометів бойовики обстрілювали Новозванівку і Троїцьке. По Новозванівці також били з гранатометів і стрілецької зброї, а з протитанкових ракетних комплексів сепаратисти обстріляли Золоте, Станицю Луганську і Новоолександрівку.

На Донецькому напрямку з 152 мм артилерії бойовики обстріляли Авдіївку. З мінометів різних калібрів - Новгородське, Доломітне, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - Зайцеве, Новгородське, Авдіївку і Верхньоторецьке.

Теми: АТО Донбас
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Штаб: У неділю в АТО 32 обстріли, бойовики били по всіх напрямках 15 січня 2017, 19:28
Статус учасника бойових дій мають 278 тисяч осіб 15 січня 2017, 17:56
Доба в АТО: 60 обстрілів, троє бійців ЗСУ поранено, один загинув 15 січня 2017, 07:33
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Україна подає до суду в Гаазі ще один позов проти Росії
Порошенко їде в Давос, але проігнорує сніданок Пінчука
Рева розповів про пенсійну реформу й припустив, що буде "шок"
Нацрада зацікавилась трансляцією російських військових по СТБ
Усі новини
Зниклі стародруки

Чому українські музеї втрачають експонати

Культура

5 нових облич українського балету, за якими варто стежити