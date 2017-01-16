Розвідка: На Донеччині у сутичці між бойовиками травмовано 20 осіб

14 січня у Новоазовську між бойовиками з Донецької області та російськими спецпризначенцями виникли сутички, внаслідок яких травмовано 20 осіб.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook 16 січня.

За даними української розвідки, раніше "для посилення контролю та підтримання належної військової дисципліни серед військовослужбовців 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти в Новоазовськ направлено підрозділ спеціального призначення зі складу 1 АК (Донецьк) ЗС РФ".

Цей підрозділ встановив на території Новоазовського району блокпости, на яких перевіряють військових та цивільних осіб.

"14 січня ц.р. між військовослужбовцями 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти з числа місцевого населення та підрозділу спеціального призначення ЗС РФ виникли сутички", – заявляє ГУР Міноборони.

"Внаслідок конфлікту було травмовано 20 осіб (двоє у важкому стані) зі складу 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти, яких доставлено в районну лікарню Новоазовська", – додає відомство.

Крім того, за повідомленням розвідників, "продовжуються випадки дезертирства військовослужбовців ЗС РФ з числа місцевого населення через небажання виконувати злочинні накази російського окупаційного командування про обстріл мирного населення".



Так, 15 січня "двоє військовослужбовців зі складу артилерійського підрозділу 7 окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ залишили передові позиції – та перебувають у розшуку" в бойовиків.

Олена Рощенко, УП