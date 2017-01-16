На Луганщині суд почав розгляд справи Єфремова

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Понеділок, 16 січня 2017, 11:35

Старобільський райсуд Луганської області 16 січня почав розгляд справи колишнього народного депутата Олександра Єфремова.

Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

Раніше видання Liga.net повідомило, що Єфремова доставили в приміщення суду. 

10 січня стало відомо, що справу Єфремова розглядатиме Старобільський суд Луганської області.

Генпрокуратура 4 січня передала до суду обвинувальний акт щодо Єфремова.

Єфремов підозрюється у вчиненні низки злочинів, зокрема в організації захоплення будівлі Луганської ОДА (ч. 3 ст. 27, ст. 341 КК України); у пособництві в захопленні будівлі управління СБУ в Луганській області (ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України);  у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та держкордону України за попередньою змовою групою осіб, які призвели до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110 КК України); в організаційному та іншому сприянні створенню та діяльності терористичної організації "Луганська народна республіка" (ч. 1 ст. 258-3 КК України) та у державній зраді  (наданні іноземній організації та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України) (ч. 1 ст. 111 КК України).

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