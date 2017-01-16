Прокуратура закрила кримінальну справу проти Каська

Київська місцева прокуратура N6 закрила кримінальне провадження за підозрою колишнього заступника генерального прокурора Віталія Каська у шахрайстві при приватизації житла.

Про це в понеділок повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

За результатом вивчення матеріалів кримінального провадження прокуратура встановила, що орган досудового розслідування не здобув достатніх доказів для доведення винуватості Каська в суді, а встановлені порушення є малозначимими для притягнення його до кримінальної відповідальності.

У зв’язку з цим процесуальним керівником – прокурором Київської місцевої прокуратури №6, прийнято рішення про закриття провадження щодо В.Каська на підставі п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Зазначається, що на даний час законність прийняття рішення про закриття кримінального провадження перевіряється прокуратурою міста Києва.

Як відомо, НАБУ 26 січня 2016 року розпочало розслідування по квартирах Каська за 5 статтями. Спеціалізована антикорупційна прокуратура 8 квітня передала цю справу Національній поліції.



ГПУ розпочала власне розслідування справи 12 лютого.

Вночі 10 квітня на вулиці прокуророри вручили Каську підозру у вчиненні злочину. Вона стосується справи щодо шахрайства з нерухомістю.



Згідно з підозрою, у 2003 році Касько отримав службову однокімнатну квартиру в Печерському районі столиці, яку пізніше, за даними прокуратури, приватизувала його матір, що вже проживала у трикімнатній квартирі у Львові.



У 2010 році Касько знову звернувся до Генпрокурора щодо надання йому службової квартири. Він повідомив, що проживає з дідусем, матір'ю та сестрою. Родині Каська виділили трикімнатну квартиру в тому ж Печерському районі - на бульварі Дружби народів, 14-16, площею 155 кв. м.



У грудні 2010 року Касько звільнився з ГПУ і працював як адвокат. За два місяці до звільнення з ГПУ трикімнатну квартиру, виділену родині Каська, виключили з переліку службових.



У березні 2016 року Генпрокурор Віктор Шокін через суд добився арешту квартири свого екс-заступника Каська.

Українська правда