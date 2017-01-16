Уряд вирішив питання майна "Суспільної телерадіокомпанії"

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Понеділок, 16 січня 2017, 12:16

Кабінет міністрів ухвалив проект розпорядження щодо управління майном Національної суспільної телерадіокомпанії України.

Як повідомив міністр інформаційної політики Юрій Стець, текст документа узгоджено з Наглядовою радою НСТУ.

"Щойно уряд одноголосно ухвалив проект розпорядження Кабінету міністрів України, який стосується питання управління майном публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України", – написав він близько 11 ранку у Facebook.

"Редакція документа узгоджена з людьми на фото. Тепер доля проекту залежатиме від вашої мудрості", – додав Стець.

До наглядової ради входять: Євген Глібовицький, Тетяна Лебедєва, Володимир Бринзак, Вадим Міський, Олексій Панич, Наталія Скрипка, Віктор Таран, Тарас Шевченко, Володимир Яворівський, Ігор Хохич, Віталій Портников, Сергій Таран, Лаврентій Малазонія, Світлана Остапа, Тарас Аврахов, В'ячеслав Козак, Дарія Карякіна.

Її склад було затверджено ще 17 грудня 2015 року.

Юрист і член Громадської ради при Нацраді з питань телебачення і радіомовлення Ігор Розкладай у коментарях зазначив: "Через саботаж "Укртелефільму" ми зависли на рік".

А медіаексперт "Детектор медіа" і член наглядової ради НСТУ Світлана Остапа у коментарях додала, що впродовж минулого року "було здійснено неймовірна кількість роботи на понад 30-ти суб'єктах – державних ТРК, які реформуються в одну юрособу".

 
"Детектор медіа"

Як відомо, Національну телерадіокомпанію Україну (НТКУ) перетворюють на компанію з "суспільного мовлення" (НСТУ).

У листопаді 2016 року голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар заявляла, що необхідно вирішити три питання: статут, оцінка Фондом держмайна власності, яка переходить "Суспільному телебаченню", та бюджет НСТУ.

Олена Рощенко, УП

Теми: телебачення ЗМІ Стець
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