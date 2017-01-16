Єфремову призначили безкоштовного адвоката

Старобільській райсуд Луганської області оголосив перерву до 13 години у справі Олександра Єфремова для надання йому державного адвоката.

Про таке рішення повідомляє канал 112.

У підготовчому судовому засіданні оголосили перерву, бо на засідання не прибув жоден з адвокатів.

Тому суд постановив залучити до суду адвоката з безоплатного центру правовою допомоги.

Під час засідання Єфремов повідомив, що після етапування у Старобільськ в нього не було можливості зв'язатися з адвокатом, і можливо, захисники не мали інформації про дату судового засідання.

Українська правда