Порошенко розповів, коли Швейцарія скасує візи для українців

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Вівторок, 17 січня 2017, 18:37

Швейцарія надасть Україні безвізовий режим відразу після надання Європейським Союзом громадянам України права безвізового в'їзду в Шенгенську зону.

Про це у вівторок журналістам повідомив Президент Петро Порошенко під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, передають Українські Новини.

"Ми очікуємо в найближчому часі рішення Європейського парламенту щодо безвізового режиму... Відразу, як Україна отримає право безвізових подорожей до країн Шенгенської зони, Швейцарія також одночасно надасть безвізовий режим для українських громадян", - сказав він за підсумками зустрічі з Президентом Швейцарії Доріс Лойтхард.

До цього на форумі Порошенко провів зустріч з головою КНР Сі Цзіньпін.

Як відомо, Швейцарія має намір виділити Україні 100 млн доларів фінансової допомоги до лютого.

Теми: Швейцарія візи Порошенко
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Коментарі — 2
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IP: 95.135.47.---FLAG17.01.2017 21:16
Таких брехунів і злодіїв при владі ми - українці,давно не бачили...
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IP: 190.140.16.---Анатолій Яковенко17.01.2017 18:51
З 30 лютого безвіз. З 31 лютого безвіз до Швейцарії,- сказав Петро. Або не бути мені шоколадним. Ги-Ги.
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