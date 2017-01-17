Бойовики здійснили 31 обстріл у вівторок

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Вівторок, 17 січня 2017, 18:40

Проросійські бойовики здійснили 31 обстріл у вівторок.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Згідно з інформацією, на Маріупольському напрямку бойовики з 82 міліметрових вели вогонь по Широкиному.

З гранатометів та стрілецької зброї – по Лебединському, Водяному, Широкиному та Гнутовому, з озброєння БМП – по Березовому.

По Широкиному також вогонь вів снайпер бойовиків.

"На Луганському — зі 120 та 82 міліметрових мінометів обстріляли Троїцьке. На Донецькому напрямку з гранатометів різних систем та стрілецької зброї окупанти вели вогонь по Авдіївці та Опитному", - повідомляє прес-центр АТО.

Втрат серед наших військових немає.

Українська правда

Теми: АТО бойові дії
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