Бойовики здійснили 31 обстріл у вівторок
Проросійські бойовики здійснили 31 обстріл у вівторок.
Про це повідомляє прес-центр АТО.
Згідно з інформацією, на Маріупольському напрямку бойовики з 82 міліметрових вели вогонь по Широкиному.
З гранатометів та стрілецької зброї – по Лебединському, Водяному, Широкиному та Гнутовому, з озброєння БМП – по Березовому.
По Широкиному також вогонь вів снайпер бойовиків.
"На Луганському — зі 120 та 82 міліметрових мінометів обстріляли Троїцьке. На Донецькому напрямку з гранатометів різних систем та стрілецької зброї окупанти вели вогонь по Авдіївці та Опитному", - повідомляє прес-центр АТО.
Втрат серед наших військових немає.
Українська правда
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