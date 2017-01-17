Єфремову продовжили арешт до березня

3511 переглядів
0
Вівторок, 17 січня 2017, 18:52

Старобільський районний суд Луганської області продовжив до 17 березня утримання під вартою колишнього голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова.

Про це повідомив його адвокат Олександр Мельников, передають "Українські новини".

"Ми отримали інформацію, що Старобільський суд продовжив арешт до 17 березня... Це беззаконня, адже всі захисники були в цей момент на засіданні в Апеляційному суді Києва, а від державного адвоката він (Єфремов – ред.) відмовився", - сказав він.

За словами адвоката, суд не мав права продовжувати арешт Єфремова, так як в тому кримінальному провадженні, яке розглядає Старобільський райсуд, запобіжний захід йому взагалі не обирався.

Як відомо, прокуратура просила Старобільський районний суд продовжити арешт колишнього голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова до 22 березня.

Солодко раніше заявляв, що 19 січня Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ розгляне територіальну підсудність справи проти Єфремова.

"На 19 січня на 9:30 призначено засідання у Вищому спецсуді щодо визначення підсудності", – сказав він.

Солодко пояснив, що всі адвокати свідомо за домовленістю з Єфремовим вирішили не їхати на засідання у його справі в Старобільський районний суд Луганської області до винесення рішення Вищим спецсудом щодо територіальної підсудності.

У разі, якщо Вищий спецсуд визнає законною передачу справи до Старобільського суду, адвокати приєднаються до підзахисного і братимуть участь в процесі саме в цьому райсуді.

У той же час, адвокати вважають незаконним і нелогічним розгляд справи Єфремова в Старобільському суді, оскільки судді цього суду не мають достатнього 5-річного професійного стажу.

Саме з цієї причини один з суддів – Олександр Берьозка – взяв самовідвід під час розгляду даної справи.

Єфремова конвоювали до Луганської області 14 січня. 16 січня його адвокати не з'явилися в суд.

Екс-регіонала звинувачують у сепаратизмі, організації захоплення в 2014 році Луганської обласної державної адміністрації, поплічництві захопленню обласного управління Служби безпеки України, сприянні створенню самопроголошеної "Луганської народної республіки" і державній зраді.

Теми: Єфремов суд
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Прокуратура просить суд продовжити арешт Єфремова на 2 місяці 17 січня 2017, 15:55
Суд у справі Єфремова відклали до ранку 16 січня 2017, 21:58
На суд у справі Єфремова не пустили журналістів 16 січня 2017, 15:05
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Скайп-конференцію з питань заручників перенесли – Оліфер
Мосійчук кнопкодавив за Білецького
Єфремову продовжили арешт до березня
Меру польського Перемишля заборонили вʼїзд в Україну
Усі новини
Фото

Що їсть, чим займається та як живе 61-річна модель купальників

В чому звинувачують Трампа?

Переклад скандального документа про зв’язки з РФ та компромат