Білецький передав Матіосу документи, що мають свідчити про корупцію в Нацгвардії

Народний депутат Андрій Білецький у вівторок передав головному військовому прокурору України Анатолію Матіосу документи, які мають свідчити про корупцію керівництва Нацгвардії.

Про це повідомляється на сайті Azov.Press.

"Білецький передав (…) Матіосу першу частину доказів про корупцію керівництва Національної гвардії України. Документи передані у підтвердження заяви Білецького, зробленої ним 14 січня 2017 року", - сказано у повідомленні.

Як відомо, раніше екс-комбат батальйону "АЗОВ", нардеп Андрій Білецький у своєму блозі на "Українській правді" заявив про покривання керівництвом Нацгвардії офіцерів-сепаратистів, корупційну складову у НГ та систематичне знищення добровольчих батальйонів, яке проводить керівництво Національної гвардії.

Національна гвардія звернулася до військової прокуратури та СБУ з проханням перевірити ці факти.

Матіос заявив, що заяви Білецького щодо Нацгвардії будуть перевірені "ретельно, безпристрасно і за законом".

Українська правда