Жінка, яка звинуватила Трампа в домаганнях, подала в суд на нього

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Середа, 18 січня 2017, 05:14

Американка Саммер Зервос, яка раніше звинувачувала Дональда Трампа в домаганнях, подала на нього до суду.

Про це повідомляє Washington Post.

У своєму позові, Зервос стверджує, що Трамп спаплюжив її, коли назвав її та інших жінок, які звинуватили його в домаганнях, брехухами.

Вона заявила, що відкличе позов, якщо Трамп вибачиться і визнає домагання. Грошової компенсації жінка не вимагає.

Адвокат Зервос Глорія Оллред повідомила, що її підзахисна пройшла перевірку на детекторі брехні.

Зервос в 2006 році була учасницею реаліті-шоу "The Apprentice" ( "Кандидат"), ведучим якого був Трамп. За її словами, вона вирушила в готель в Лос-Анджелесі, щоб обговорити з Трампом її можливе працевлаштування. У номері, як стверджує Зервос, Трам почав її агресивно цілувати і торкатися.

Перед президентськими виборами в жовтні 2016 року 11 жінок публічно звинуватили Дональда Трампа в домаганнях. Він все звинувачення заперечував і пообіцяв подати на них до суду. Однак він досі не подав жодного позову.

Теми: Трамп суд
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