З МЗС Росії вдалось вибити, скільки українців отримали паспорт РФ

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Середа, 18 січня 2017, 13:11

Міністерство закордонних справ Росії заявляє, що в період з 2014 по 2016 рік громадянство Російської Федерації отримали 167 тисяч 38 українців.

Про це повідомляє перший віце-спікер парламенту представник України в Тристоронньої контактній групі Ірина Геращенко. 

"Разом з МЗС України нам таки вдалося дотиснути і отримати від РФ інформацію відносно тих громадян України, які набули громадянства РФ і статус біженців", – пише вона у Facebook.

Геращенко зазначає, що в отриманій інформації від МЗС РФ кількість біженців трохи відрізняється від довідки місячної давнини.

"Отже, згідно ноти МЗС РФ, в період з 2014 по 2016 рік громадянства Російської Федерації набуло майже 170 тисяч громадян України. Зокрема, в 2014 – 24 141 особа, в 2015 – 67 400, за 9 місяців 2016 – 75 497 осіб", – повідомила перший віце-спікер.

На жаль, Києву не дали інформації, скільки з цих громадян виїхали з окупованого Донбасу, й очевидно, що переважна більшість вказаних громадян – це паспортизація кримчан, яких масово роблять громадянами РФ, нарікає Геращенко.

Вона наголосила, що Україна буде вимагати інформації, скільки з цих нових громадян РФ – кримчан і скільки пенсіонерів в контексті дискусії про виплати пенсій.

"Ну, і щодо біженців, то цей статус в РФ за 2,5 воєнних роки отримало близько 350 українців, зокрема, в 2014 - 240 осіб, в 2015 - 84 особи, в 2016 - 31 особа.

Як відомо, Росія відмовляється видавати Україні політв'язнів Олега Сенцова і Олександра Кольченка, яким примусово присвоїли громадянство РФ.

Російська окупаційна влада Криму звинувачувала режисера Сенцова, його товариша Кольченка і ще низку українців в терористичній діяльності в Криму.

В серпні 2015 року Сенцова засудили до 20 років в'язниці, Кольченка – до 10.

Українська правда

Теми: Росія МЗС
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IP: 93.73.27.---Gonta_2018.01.2017 13:42
А ДЕ Ж МЕШКАНЦІ КРИМУ? Вони теж серед цих 167 тисяч?
Якщо так, то переважна чисельність кримчан (десь понад 90%) продовжують залишатися громадянами України!!!
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