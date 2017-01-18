Геращенко: Крим на Донбас не міняємо

8834 перегляди
0
Середа, 18 січня 2017, 13:32
FB Ірини Геращенко

Перший віце-спікер Ірина Геращенко заявляє, що жодному депутатові чи політичній силі не вдасться нав'язати дискусію здачі території.

Так Геращенко прокоментувала заяви про те, що повернути Донбас мирним шляхом можна тільки "здавши" Крим.

"Крим на Донбас ми міняти не будемо. Й Донбас здавати не будемо теж. Ми будемо вигризати кожен метр української землі. Ми будемо боротися за кожного українця. Україна - це і Львів, і Київ, але і Крим, і Донецьк, і Луганськ. Не можна ставитися до території України як до свого виборчого округу- де підтримують, за тих боремося, де не сприймають, тих викреслюємо", - зазначив він.

"Боремося за всіх. Відновлення суверенітету і територіальної цілісності, території України в кордонах 2013 року- це є наша мета. І ніхто, жодна політична сила чи жоден народний депутат, який намагається посіяти смуту, настрої поразки, нав'язати дискусію здачі території чи їх торгу- не зіб'є нас зі шляху відновлення єдиної і соборної України . Крим на Донбас не міняємо. Донбас не здаємо", - наголосила Геращенко.

Раніше депутат ВР Надія Савченко заявила, що повернути окупований Донбас під контроль України мирним шляхом можна тільки в разі "здачі" Росії Криму.

Перед новим роком  в статті для The Wall Street Journal Пінчук запропонував владі і громадянам України погодитися на низку "болючих компромісів" заради завершення конфлікту з РФ. Зокрема, на тимчасове виключення Україною із заявлених цілей членства країни в ЄС, відмову від вступу до НАТО, проведення місцевих виборів на окупованих територій до повного повернення контролю над цією територією з метою "продемонструвати свою прихильність мирному об'єднанню".

Він також пропонував не прив'язувати питання окупованого Донбасу і питання окупації Криму.

Ще однією пропозицією бізнесмена є згода України на поступове зняття санкцій з РФ.

Ці пропозиції викликали обурення громадськості. На знак протесту політиків закликали бойкотувати сніданок Пінчука.

Теми: Крим Донбас
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Після слів Савченко Чубаров хоче, щоб Порошенко скликав комісію 18 січня 2017, 14:28
У Криму залишили в СІЗО одного з тих, кого РФ називає диверсантами 18 січня 2017, 14:17
Чубаров: Ватажки ОРДЛО для Кремля - відпрацьований матеріал 18 січня 2017, 09:22
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Садовий попередив про надзвичайну екологічну ситуацію у Львові
У шпиталі помер солдат з хімічними опіками внутрішніх органів - поліція
Кабмін забрав у Омеляна "Укрзалізницю". Гройсман попросив
У Київенерго пояснили, чому деяким киянам нарахували по 8 тисяч за тепло
Усі новини
Піт і кров

Телеведуча Дар'я Душечкіна про альпінізм

Не хворійте!

6 домашніх способів убезпечити дитину від хвороби взимку