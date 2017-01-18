Геращенко: Крим на Донбас не міняємо

Перший віце-спікер Ірина Геращенко заявляє, що жодному депутатові чи політичній силі не вдасться нав'язати дискусію здачі території.

Так Геращенко прокоментувала заяви про те, що повернути Донбас мирним шляхом можна тільки "здавши" Крим.

"Крим на Донбас ми міняти не будемо. Й Донбас здавати не будемо теж. Ми будемо вигризати кожен метр української землі. Ми будемо боротися за кожного українця. Україна - це і Львів, і Київ, але і Крим, і Донецьк, і Луганськ. Не можна ставитися до території України як до свого виборчого округу- де підтримують, за тих боремося, де не сприймають, тих викреслюємо", - зазначив він.

"Боремося за всіх. Відновлення суверенітету і територіальної цілісності, території України в кордонах 2013 року- це є наша мета. І ніхто, жодна політична сила чи жоден народний депутат, який намагається посіяти смуту, настрої поразки, нав'язати дискусію здачі території чи їх торгу- не зіб'є нас зі шляху відновлення єдиної і соборної України . Крим на Донбас не міняємо. Донбас не здаємо", - наголосила Геращенко.

Раніше депутат ВР Надія Савченко заявила, що повернути окупований Донбас під контроль України мирним шляхом можна тільки в разі "здачі" Росії Криму.

Перед новим роком в статті для The Wall Street Journal Пінчук запропонував владі і громадянам України погодитися на низку "болючих компромісів" заради завершення конфлікту з РФ. Зокрема, на тимчасове виключення Україною із заявлених цілей членства країни в ЄС, відмову від вступу до НАТО, проведення місцевих виборів на окупованих територій до повного повернення контролю над цією територією з метою "продемонструвати свою прихильність мирному об'єднанню".

Він також пропонував не прив'язувати питання окупованого Донбасу і питання окупації Криму.

Ще однією пропозицією бізнесмена є згода України на поступове зняття санкцій з РФ.

Ці пропозиції викликали обурення громадськості. На знак протесту політиків закликали бойкотувати сніданок Пінчука.