Байден: Путін втрутиться у вибори в кількох країнах Європи

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Середа, 18 січня 2017, 14:36

Віце-президент США Джо Байден упевнений, що Путін спробує втрутитися в хід виборів в Європі в цьому році.

Про це він сказав, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі в середу, передає "Голос Америки".

У своєму останньому великому виступі на посаді віце президента він назвав Росію найбільшою загрозою міжнародному ліберальному порядку і заявив, що Москва спробує вплинути на хід майбутніх виборів в Європі так само як, згідно висунутим проти неї звинуваченнями, вона робила в США.

"При президентові Путіні Росія використовує всі можливі інструменти, щоб підточити межі європейського проекту, намацати лінії розлому західних держав і повернутися до політики, яка визначається сферами впливу", - заявив Байден.

"У ситуації, коли багато країн Європи проводять вибори в цьому році, нам слід очікувати нових спроб Росії втрутитися в демократичний процес. Це станеться знову, я вам обіцяю. І знову, мета цього зрозуміла: обрушити ліберальний міжнародний порядок", - сказав він.

За його словами "у Росії інше бачення майбутнього, яке вони просувають всюди".

"Вони хочуть, щоб повернувся світ, де сильні нав'язують свою волю за допомогою військової сили, корупції чи злочинності, а більш слабкі сусіди – коряться", - сказав Байден.

На закінчення він вказав, що США і Європа "повинні очолити боротьбу за захист тих цінностей, завдяки яким ми досягли нинішнього становища".

Як відомо, під час нещодавнього візиту в Україну Байден висловив сподівання, що нова адміністрація продовжить підтримку України, але Україна має продовжити реформу, співпрацю з МВФ, а українці – контролювати владу.

Теми: США Путін ЄС
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Коментарі — 6
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IP: 171.25.193.---spitfire18.01.2017 23:06
Москва спробує вплинути на хід майбутніх виборів в Європі так само як, згідно висунутим проти неї звинуваченнями, вона робила в США
Росія зламувала і ламає інформаційні системи українських енергетичних та інших систем, що призводило до регулярних відмов в їхній роботі.

Росія мала і має міцний і потужний вплив на українських політиків-регіоналів, комуністів і інших, які донедавна формували виборчі комісії і ЦВК, складали виборче законодавство, обирали слухняне чиновництво.

власне, які підстави вважати, що Росія уже не вплинула на українські вибори?

які підстави вважати результати таких виборів легітимними, якщо їх оркестрував продажний підрах*й Охендовський?

чи є легітимною наразі українські Рада і президент за таких умов, якщо Росія успішно втручається в виборний процес навіть США?

якщо зважати на те, що і Рада, і президент свідомо зволікають із реформуванням виборчого законодавства і обранням нового складу ЦВК?
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IP: 193.93.187.---dnipro18.01.2017 18:24
coldfusion:
Путин сейчас занимается тем, чем США занимались все годы в новейшей истории. Никто не любит конкурентов.
та невже касаб ? може це штати воюють проти України вбиваючи її громадян на їх же землі, крадучи її території ?
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IP: 217.77.221.---coldfusion18.01.2017 15:58
Конечно, Россия не Америка и глупо было бы спорить. Но ведь есть Ирак, Ливия и масса других примеров того, что России еще долго догонять штаты в вопросах вмешательства во внутренние дела третьих стран. Кстати, Ливия, как государство, по сути и не существует. Просто пример.
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IP: 185.17.127.---Архітектор Кубіцький18.01.2017 15:29
Путін займається тим, чим у свій час займався Гітлер. Також Путіну і Росії до Америки, як Мосьці до Слона.
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IP: 82.145.221.---Антиимперия18.01.2017 15:29
Но США не Мордор .
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