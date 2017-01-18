Шимків підтвердив, що Україна найняла американських лобістів

Секретар Національної ради реформ підтвердив, що Україна найняла американських лобістів для відстоювання інтересів держави.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник голови АП і секретар Нацради реформ Дмитро Шимків.

"З метою просування інтересів України в США, залучення американських інвестицій та інформування урядових та громадських інституцій США, щодо досягнень і результатів реформ в Україні, Національна рада реформ за сприяння Українського Фонду підтримки Реформ в Україні залучила у якості консультантів, американську компанію BGR Group", - написав він.

"Дана ініціатива відбувається за підтримки донорів, без використання державних коштів", - додав Шимків.

Як відомо, 6 січня DW.com, з посиланням на документи сайту відділу реєстрації іноземних агентів (FARA) міністерства юстиції США, повідомило, що Адміністрація президента Порошенка найняла компанію BGR Group, засновану колишнім головою комітету Республіканської партії США та губернатором штату Міссісіпі Хейлі Барбуром, для лобіювання інтересів України.

Мета діяльності BGR Group за контрактом – посилення зв’язків між США та Україною і заохочення американських приватних підприємців інвестувати в Україну.

11 січня голова прес-служби Адміністрації президента Андрій Жигулін заявив, що Інформація про лобістську компанію BGR Group, яку найняла українська влада у США для відстоювання інтересів держави, не відповідає дійсності.

Українська правда