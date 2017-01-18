Шимків підтвердив, що Україна найняла американських лобістів

6276 переглядів
1
Середа, 18 січня 2017, 18:37

Секретар Національної ради реформ підтвердив, що Україна найняла американських лобістів для відстоювання інтересів держави.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник голови АП і секретар Нацради реформ Дмитро Шимків.

"З метою просування інтересів України в США, залучення американських інвестицій та інформування урядових та громадських інституцій США, щодо досягнень і результатів реформ в Україні, Національна рада реформ за сприяння Українського Фонду підтримки Реформ в Україні залучила у якості консультантів, американську компанію BGR Group", - написав він.

"Дана ініціатива відбувається за підтримки донорів, без використання державних коштів", - додав Шимків.

Як відомо, 6 січня DW.com, з посиланням на документи сайту відділу реєстрації іноземних агентів (FARA) міністерства юстиції США, повідомило, що Адміністрація президента Порошенка найняла компанію BGR Group, засновану колишнім головою комітету Республіканської партії США та губернатором штату Міссісіпі Хейлі Барбуром, для лобіювання інтересів України.

Мета діяльності BGR Group за контрактом – посилення зв’язків між США та Україною і заохочення американських приватних підприємців інвестувати в Україну.

11 січня голова прес-служби Адміністрації президента Андрій Жигулін заявив, що Інформація про лобістську компанію BGR Group, яку найняла українська влада у США для відстоювання інтересів держави, не відповідає дійсності.

Українська правда

Теми: Адміністрація президента реформа
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У ДУСі розповіли, на чому їздять президент і його адміністрація 7 січня 2017, 15:07
АП найняла американських лобістів для просування інтересів України 7 січня 2017, 02:52
Шимків: Я категорично не погоджуюся з тим, що "все пропало" 5 січня 2017, 13:26
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 178.150.152.---TKorolkov18.01.2017 19:45
Привыкли все покупать на наворованные бабки, а пенсионеры получают 130 гривен в месяц.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
У шпиталі помер солдат з хімічними опіками внутрішніх органів - поліція
Кабмін забрав у Омеляна "Укрзалізницю". Гройсман попросив
У Київенерго пояснили, чому деяким киянам нарахували по 8 тисяч за тепло
День в АТО: Поранено двох українських військових і затримано росіянина
Усі новини
Запитання-відповідь

Єдиний електронний квиток. Як це буде працювати?

Be Very Special

Сергій Одріна про те, хто такі "Santa Family", і чому сусіди думають, що вони сатаністи