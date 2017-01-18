День в АТО: Поранено двох українських військових і затримано росіянина

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Середа, 18 січня 2017, 18:50

Бойовики у середу здійснили 30 обстрілів. Внаслідок цього дістали поранень двоє українських військових.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"З мінометів окупанти обстрілювали Талаківку. З гранатометів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстрілювали Славне, Павлопіль, Гнутове, Талаківку, Новотроїцьке, Широкине, Водяне. По Новотроїцькому вогонь вів снайпер", - сказано у повідомленні.

Водночас на Луганському напрямку з мінометів калібру 120-міліметрів окупанти обстріляли Новоолександрівку та Троїцьке. З 82-міліметрових мінометів – Новозванівку. З гранатометів та стрілецької зброї – Станицю Луганську та Новозванівку. По Новозванівці також вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів.

На Донецькому напрямку – з гранатометів та стрілецької зброї обстріляно українські позиції в районі Зайцевого та Авдіївки.

Окрім того, 18 січня на Маріупольському напрямку, поблизу позицій українських військ затримано бойовика проросійських військ.

Під час перевірки встановлено, що він є громадянином Російської Федерації, мешканцем Курганінська Краснодарського краю.

Крім того, у бойовика були документи, які засвідчують його приналежність до одного з підрозділів незаконних збройних формувань ОРДО.

Українська правда

Теми: АТО
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