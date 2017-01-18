Гройсман в кінці тижня не піде на роботу, щоб уникнути подарунків

5740 переглядів
3
Середа, 18 січня 2017, 19:53

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман наприкінці цього тижня візьме відпустку у зв’язку із днем народження, який святкуватиме 20 січня.

Про це повідомив його прес-секретар Дмитро Столярчук.

"З радянських часів у нас склалась погана традиція, коли в День народження високопосадавця всі йдуть його вітати лише заради того, щоб відмітитись - "засвідчити свою повагу". Чим вища посада, тим довша черга. Володимир Гройсман давно вирішив, що цю традицію треба ламати", - написав він на Facebook.

"Багато років тому, тоді ще міський голова Вінниці започаткував свою традицію - брати відпустку на цей день і проводити його тільки у родинному колі. Не був винятком і минулий рік, коли Володимир Гройсман працював уже в парламенті, не стане винятком і цей рік", - додав Столярчук.

За його словами, наприкінці цього тижня прем'єр на декілька днів візьме традиційну відпустку і проведе цей час в сімейному колі.

У понеділок голова уряду повернеться до роботи.

Українська правда

Теми: Гройсман
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Гройсман розповів про "істеричок" і "брєд сівой кобили" 18 січня 2017, 12:49
Гройсман: Підвищення "мінімалки" не впливає на курс гривні 17 січня 2017, 16:49
Гройсман обіцяє вирішити долю Супрун 17 січня 2017, 14:01
powered by lun.ua
Коментарі — 3
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 195.225.49.---Бен Ладен18.01.2017 23:34
Чисто по-українські: і дома збере подарунки і з понеділка на роботу нестимуть..
ВідповістиЗ цитатою
IP: 5.28.73.---Higgs18.01.2017 22:42
Уважуха!
ВідповістиЗ цитатою
IP: 93.72.86.---Гармидер18.01.2017 21:27
Понедельник день тяжелый...
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
У шпиталі помер солдат з хімічними опіками внутрішніх органів - поліція
Кабмін забрав у Омеляна "Укрзалізницю". Гройсман попросив
У Київенерго пояснили, чому деяким киянам нарахували по 8 тисяч за тепло
День в АТО: Поранено двох українських військових і затримано росіянина
Усі новини
Запитання-відповідь

Єдиний електронний квиток. Як це буде працювати?

Be Very Special

Сергій Одріна про те, хто такі "Santa Family", і чому сусіди думають, що вони сатаністи