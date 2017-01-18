Опоблок не визнаватиме рішення про виключення Льовочкіна з комітету

Опозиційний блок не визнає рішень парламентських комітетів про виключення депутатів з їх складу.

Про це йдеться в заяві політсили, оприлюдненій у відповідь на пропозицію виключити з комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони не тільки Надію Савченко, але і Сергія Льовочкіна.

"В Україні триває кампанія з тиску на опозицію та згортання демократії (...) Ми розцінюємо це як спробу політиків, які втратили довіру громадян, узурпувати владу. Це дискредитація парламентської демократії і руйнування парламентаризму в Україні", - сказано в заяві.

"Опозиційний блок не визнає рішень парламентських комітетів про виключення депутатів з їх складу. Опозиційний блок звертається до міжнародних партнерів України дати оцінку подібним діям", - заявили в політсилі.

Українська правда