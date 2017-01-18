Подвір’я Лакарена обстріляв мисливець, який злякався собак – поліція
Подвір’я французького винороба Христофа Лакарена, виноградники якого розташовані в Шабо Одеської області, обстріляв місцевий мешканець, який злякався собак.
Про це повідомила прес-служба поліції Одеської області.
"Стрілком є 32-річний мисливець, який має зареєстровану гладкоствольну рушницю. Як пояснив чоловік, він повертався з полювання. Біля населеного пункту через отвір у паркані на нього вибігли три оскалені собаки, які кинулися на нього. З метою запобігання нападу на себе, громадянин здійснив неприцільний постріл у бік собак для їх відлякування. Після чого собаки втекли назад за паркан", - сказано у повідомленні.
У зв’язку з тим, що чоловік здійснив постріл з рушниці на відстані менше ніж 200 метрів від населеного пункту, щодо нього складено адміністративний протокол.
Як відомо, 16 січня Лакарен заявив, що по території його подвір'я стріляли.
Внаслідок стрілянини поранення отримала собака винороба.
Раніше в інтерв'ю Економічній правді Лакарен повідомляв про те, чому на нього тиснуть, і чи стало йому легше працювати в Україні.
Українська правда
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