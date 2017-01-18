Меркель та Оланд домовилися з Путіним продовжити "нормадський формат"

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Середа, 18 січня 2017, 22:42

Канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Франсуа Олланд у телефонній розмові з президентом РФ Володимиром Путіним вирішили продовжити зустрічі "нормандської четвірки".

Про це повідомив сайт федерального канцлера.

Головною темою розмови, яка відбувалася у середу, була ситуація на сході України та подальша реалізація мінських домовленостей, заявив речник німецького уряду Штеффен Зайберт.

При цьому йдеться про стабілізацію "все ще крихкого перемир'я, вирішення відкритих правових питань, а також передбачений мінськими угодами обмін полоненими", уточнив Зайберт.

Німецька хвиля

Теми: Путін Меркель Донбас
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Коментарі — 2
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IP: 37.187.7.---spitfire19.01.2017 00:43
[quote]Канцлер Німеччини та президент Франції...з президентом РФ[/quote]

а що там чути про статиста Порошенка?
він досі брехливо заперечує наявність "особливого статуса" Донецького вугільного басейна під управлінням місцевих моторил і імпортованих кадирівців?
він досі переконує у зручності і комфортності тієї фатальної пастки, в яку сам чи під керуванням вищезгаданого триумвірата загнав країну?
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IP: 195.5.32.---Yaroslav Yurkiv19.01.2017 00:08
Його душити треба САНКЦІЯМИ, а не домовлятися.
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