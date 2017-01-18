Меркель та Оланд домовилися з Путіним продовжити "нормадський формат"

Канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Франсуа Олланд у телефонній розмові з президентом РФ Володимиром Путіним вирішили продовжити зустрічі "нормандської четвірки".

Про це повідомив сайт федерального канцлера.

Головною темою розмови, яка відбувалася у середу, була ситуація на сході України та подальша реалізація мінських домовленостей, заявив речник німецького уряду Штеффен Зайберт.

При цьому йдеться про стабілізацію "все ще крихкого перемир'я, вирішення відкритих правових питань, а також передбачений мінськими угодами обмін полоненими", уточнив Зайберт.

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