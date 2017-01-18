Обама: Санкції щодо Росіїї вводили без прив’язки до ядерного потенціалу

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Середа, 18 січня 2017, 23:02

Сполучені Штати і країни Заходу ввели санкції проти Росії через порушення нею суверенітету й територіальної цілісності України, і це не було пов'язано із загрозою ядерного потенціалу Росії.

Так прокоментував президент США Барак Обама ініціативу Дональда Трампа скасувати санкції проти РФ в обмін на її ядерне роззброєння.

"Причина, чому ми ввели санкції, полягає не в питанні ядерної зброї, але в порушенні незалежності й суверенітету держави - України - силовим шляхом з боку Росії. Це було покаранням не тільки з нашого боку, але й з боку цілої міжнародної спільноти", - підкреслив діючий глава Білого дому під час прес-конференції в середу в Білому домі.

Натомість, за його словами, Росія продовжує окупувати українські території, втручатися у справи України та підтримувати своїх озброєних ставлеників, які порушують основні міжнародні законодавства та встановлені норми.

"Я сказав росіянам, що як тільки ви припинете це робити, санкції будуть зняті", - зауважив він.

За словами Обами, для Сполучених Штатів важливо відстоювати основний принцип, щоб великі країни не вторгалися й не тиснули на маленькі країни.

"Як я зазначав раніше, я очікую, що Україна і Росія матимуть міцні відносини", - висловив сподівання американський лідер.

Водночас, він висловив переконання, що в інтересах Америки, як і світу в цілому, мати конструктивні відносини з Росією. "Такий підхід я мав під час свого президентства", - констатував Обама.

"На початку свого першого терміну я робив все, що міг для того, щоб заохотити Росію бути конструктивним членом міжнародного співтовариства та намагався працювати з президентом і урядом Росії для допомоги диверсифікувати та модернізувати їхню економіку, використовувати таланти росіян в більш конструктивний спосіб", - нагадав він.

Коли президент Володимир Путін повернувся до керівництва РФ, то вдався до ескалації широкої антиамериканської риторики. "Повернення до духу суперництва, який існував під час Холодної війни, перетворив двосторонні відносини на більш складні", - заявив Обама.

Укрінформ

Теми: Обама США Росія санкції
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IP: 195.5.32.---Yaroslav Yurkiv19.01.2017 00:03
"На початку свого першого терміну я робив все, що міг для того, щоб заохотити Росію бути конструктивним членом міжнародного співтовариства та намагався працювати з президентом і урядом Росії для допомоги диверсифікувати та модернізувати їхню економіку, використовувати таланти росіян в більш конструктивний спосіб", - нагадав він.
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Маладєц, заохотив!
А тепер жаліється, що кацапи запхалися до його виборчої системи.
Не пускай пса під стіл, не залізе на стіл!
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