Із Німеччини екстрадували сина голови Лисичанська, який бив прикордонника

5983 перегляди
0
Четвер, 19 січня 2017, 17:54

У Німеччині затримали сина міського голови Лисичанська Сергія Шиліна й передали його правоохоронним органам України.

Речниця Головного управління Нацполіції в Луганській області Тетяна Погукай повідомляє про затримання, не називаючи імені, але ресурс Lisichansk.com.ua повідомляє про арешт Шиліна.

Оголошену в розшук людину передали Україні 18 січня.

У серпні 2016 року в кафе-барі "Бардак" у Лисичанську (вул. Григорія Сковороди) два громадянина у стані алкогольного сп'яніння завдали тілесні ушкодження 33-річному чоловікові – потім помістили його в багажник "Mercedes-Benz S350 TDI" і поїхали. Але дорогою на Сєверодонецьк авто зупинила патрульна поліція.

Поміж п'яної компанії був і Сергій Сергійович Шилін – молодший син Лисичанського міського голови Сергія Івановича Шиліна, писав Lisichansk.com.ua.

 
Сергій Шилін-молодший

ЗМІ також писали, що в багажник потрапив український прикордонник Андрій Колесников, а в самій машині було двоє хлопців і двоє дівчат.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) і ч. 2 ст. 296 (хуліганство) КК України.

Шилін зник – і прокуратура оголосила його в розшук.

Українське бюро Інтерполу й німецькі правоохоронці затримали громадянина України й екстрадували його на батьківщину. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Олена Рощенко, УП

Теми: Луганська область Німеччина поліція
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Єфремова конвоювали до Луганської області 14 січня 2017, 02:55
Плотницький не виключив, що "ЛНР" може платити за воду вугіллям 11 січня 2017, 13:51
Справа Галущенка і мій від'їзд з України 10 січня 2017, 16:30
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Між націоналістами та правоохоронцями сталася сутичка на Грушевського
Україна приєдналась до вимог відсторонити РФ від усіх змагань
Кабмін збільшив посадові оклади держслужбовців на 15%
Міжнародний суд ООН опублікував повний текст позову України проти Росії
Усі новини
Мінус 71°C

Як живе найхолодніше село у світі

Документи

ЦРУ розсекретило майже мільйон історичних документів. Чимало є про Україну