МВС заборонило поліцейським іронізувати і бути зверхніми

4793 перегляди
0
Четвер, 19 січня 2017, 18:43

Міністерство внутрішніх справ заборонило поліцейським іронізувати в спілкуванні з громадянами.

Про це йдеться у Правилах етичної поведінки поліцейських, затверджених МВС 9 листопада 2016 року і опублікованих на сайті Верховної ради 19 січня.

Вказується, що ці правила поширюються на всіх поліцейських, які проходять службу в Національній поліції.

"Дотримання вимог цих правил є обов’язком для кожного поліцейського незалежно від займаної посади, спеціального звання та місцеперебування", - йдеться у повідомленні.

Метою правил вказується "урегулювання поведінки поліцейських з дотриманням етичних норм, формування в поліцейських почуття відповідальності перед суспільством і законом за свої дії та бездіяльність, а також сприяння посиленню авторитету та довіри громадян до поліції".

Зокрема у розділі "Взаємодія поліції із громадськістю та іншими державними органами" вказано, що "за будь-яких обставин і відносно будь-якої людини як у робочий, так і в неробочий час поліцейський зобов’язаний дотримуватися норм професійної етики. При зверненні до особи поліцейському заборонено бути зверхнім, погрожувати, іронізувати, використовувати ненормативну лексику".

Також в наказі наводяться основні вимоги до поведінки поліцейського і вимоги поводження поліції із затриманою особою.

 
скріншот

Українська правда

Теми: поліція МВС
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Із Німеччини екстрадували сина голови Лисичанська, який бив прикордонника 19 січня 2017, 17:54
Стрілянина в "бурштиновому" райцентрі: знайшли 30 учасників конфлікту 19 січня 2017, 11:52
Подвір’я Лакарена обстріляв мисливець, який злякався собак – поліція 18 січня 2017, 21:56
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Між націоналістами та правоохоронцями сталася сутичка на Грушевського
Україна приєдналась до вимог відсторонити РФ від усіх змагань
Кабмін збільшив посадові оклади держслужбовців на 15%
Міжнародний суд ООН опублікував повний текст позову України проти Росії
Усі новини
Мінус 71°C

Як живе найхолодніше село у світі

Документи

ЦРУ розсекретило майже мільйон історичних документів. Чимало є про Україну