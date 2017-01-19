Бойовики у четвер 11 разів обстріляли позиції сил АТО

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Четвер, 19 січня 2017, 18:58

Бойовики у четвер 11 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Згідно з інформацією, з гранатометів та стрілецької зброї на Маріупольському напрямку незаконні збройні формування обстрілювали Гнутове, Водяне, Широкине. На Донецькому – з тих же видів озброєння – Авдіївку та Зайцеве.

"На Луганському напрямку російсько-окупаційні війська використовували 120 міліметрові міномети, неодноразово обстрілюючи Кримське", - зазначили у прес-центрі АТО, уточнивши, що втрат серед наших військових немає.

Українська правда

Теми: АТО
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