Більшість українців хоче реінтеграції окупованого Донбасу – опитування

Про це свідчать дані дослідження Індексу соціальної згуртованості та примирення SCORE, яке було проведене SeeD за підтримки агентство США з міжнародного розвитку, повідомляє МінТОТ.

Так в графіку, що відображає результати опитування за десятибальною шкалою (де 0 - абсолютно не підтримується, 10 – абсолютно підтримується) більшість населення України, зокрема, у Західному (6,7 балів), Центральному (6,6 балів), Південному (6,1 балів) та Східному (6,4 балів) регіоні підтримують реінтеграцію непідконтрольних районів Донецької та Луганської областей.

"Громадяни України, які проживають в Окремих районах Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, підтримують такий варіант з певними умовами", - сказано у повідомленні.

"Приблизно половина українців, які проживають на підконтрольних уряду України територіях підтримують ідею залишити Донбас у складі України на тих самих засадах, що й інші її області після децентралізації", - повідомляє МінТОТ з посиланням на результати дослідження.

Дослідження було проведено у всіх областях України, в тому числі на непідконтрольних Уряду України територіях.

Українська правда