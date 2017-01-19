Прокуратура перевіряє, чи воював в АТО Церцвадзе, якого шукає Росія

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Четвер, 19 січня 2017, 20:00

Прокуратура перевіряє інформацію про участь громадянина Грузії Гії Церцвадзе в зоні АТО у складі добровольчих сил.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Києва.

У відомстві нагадали, що Солом'янський райсуд Києва застосував тимчасовий арешт на 40 діб щодо Церцвадзе, який перебуває у міжнародному розшуку та був затриманий в неділю, 15 січня, в аеропорту Жуляни.

Чоловіка оголосила у розшук Росія за обвинуваченням в умисному вбивстві та замаху на вбивство, скоєних у 2003 році на території Сочі.

Водночас під час судового засідання адвокат затриманого повідомила, що її підзахисний воював на сході України на боці українських добровольчих сил, а звинувачення російської сторони щодо нього сфабриковані та носять політичний характер.

"Зважаючи на це, прокуратурою ініційовано перевірку щодо правдивості інформації про його участь в АТО, яка наразі триває у тісній взаємодії зі стороною захисту", - повідомили у прес-службі.

У прокуратурі Києва зауважили, що існує усталена практика невидачі іншій країні громадян, якщо це може загрожувати їхньому життю та здоров’ю. У разі підтвердження інформації про участь Церцвадзе у бойових діях на сході України у складі добровольчих сил, Росії як країні-агресору відмовлять у його видачі.

Українська правда

Теми: АТО Росія прокуратура
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