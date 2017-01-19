Між націоналістами та правоохоронцями сталася сутичка на Грушевського

13377 переглядів
1
Четвер, 19 січня 2017, 20:23

Представники "Організації українських націоналістів", "Правого сектора" і "Білого молота", які проводили в центрі Києва марш в пам'ять про події Революції гідності, влаштували бійку з співробітниками правоохоронних органів.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", на перетині Паркової алеї та вулиці Грушевського, де на Водохреще в 2014 році учасники революції палили покришки з метою перешкодити просуванню силовиків, націоналісти, які йшли колоною, почали посеред дороги поливати бензином принесені ними автомобільні покришки.

У цей час з боку стадіону ім. Лобановського рушила колона правоохоронців, яка оперативно перешкодила їхнім планам.

У відповідь на це націоналісти кинули покришки і з криками "Ганьба" почали жбурляти в правоохоронців каміння, палиці та петарди. Після нетривалої сутички, сторони розішли на деяку відстань.

Станом на 20.20 четверга учасники маршу у кількості близько ста осіб стоять щільною групою посеред дороги, а правоохоронці стали двома формаціями по обидва боки від них.

У натовпі мітингувальників звучать гасла "Слава нації - смерть ворогам!" і "Свободу не спинити!".

Правоохоронці ж закликають присутніх поводитися мирно і не порушувати громадський порядок.

Пізніше учасники акції заспівали державний гімн України і вирішили повернутися на Майдан.

Учасники мітингу під стелою Незалежності по черзі виступають з критикою діючої влади.

Також вони зазначають, що це не остання їхня акція і "боротьба триває".

Раніше ввечері представники "ОУН", "Правого сектора" і "Білого молота" провели мітинг в пам'ять про події 3-річної давності під час Революції гідності, які тоді в народі прозвали "Вогнехреща": початок протистояння учасників революції і силовиків на Грушевського.

Після мітингу активісти в супроводі великої кількості правоохоронців, а також загону пожежних ДСНС у вогнетривких костюмах, висунулися в бік урядового кварталу по вулиці Грушевського, скандуючи "революція".

Під час ходи в натовпі періодично вибухали петарди, а на чолі колони активісти несли запалені фаєри. Деякі учасники ходи несли автомобільні покришки і "коктейлі Молотова", які вони мали намір символічно підпалити на тротуарі перед будівлею Кабінету міністрів.

Як відомо, 18 січня в поліції Києва повідомили, що аж до 20 січня понад 1тис.130 співробітників поліції і військовослужбовців Національної гвардії будуть нести службу в посиленому режимі в центральній частині Києва під час засідань Верховної Ради і проведення заходів з масовою участю громадян.

Теми: Київ Євромайдан
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
В одному з районів Києва – карантин через сказ 19 січня 2017, 17:01
У Києві попереджають про туман. Аеропорти працюють 19 січня 2017, 09:13
У Києві пограбували поштове відділення: зловмисник стріляв 18 січня 2017, 22:25
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 95.135.2.---FLAG19.01.2017 22:06
Одне можно сказати : якби,злодійська олігархічна влада на чолі з великим олігархом - злодієм і брехуном - не брехала,не крала,війну - назвала війною і сповідувала хоча б декілька заповідей Христа : цього протесту і безладу,вірогідно б - не було.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Між націоналістами та правоохоронцями сталася сутичка на Грушевського
Україна приєдналась до вимог відсторонити РФ від усіх змагань
Кабмін збільшив посадові оклади держслужбовців на 15%
Міжнародний суд ООН опублікував повний текст позову України проти Росії
Усі новини
Мінус 71°C

Як живе найхолодніше село у світі

Документи

ЦРУ розсекретило майже мільйон історичних документів. Чимало є про Україну