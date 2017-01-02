Внаслідок вибуху у Багдаді загинули щонайменше 17 людей

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Понеділок, 2 січня 2017, 11:46

Внаслідок вибуху бомби в автомобілі в передмісті Багдада загинули щонайменше 17 людей.

Про це повідомляє Al Arabiya.

Вибух стався на жвавій площі в районі Садр, що в передмісті Багдада.

Крім 17 загиблих, поранення також отримали 35 людей.

Поки не було заяв про відповідальність за напад, однак терористичне угруповання "Ісламська держава" регулярно здійснює теракти в районах Багдада, де мешкають мирні жителі.

Внаслідок трьох вибухів у Багдаді, що сталися у суботу, загинули 29 людей.

Європейська правда

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