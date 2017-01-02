Меркель може відмовитится від участі у форумі в Давосі - ЗМІ

Канцлер Німеччини Ангела Меркель другий рік поспіль не братиме участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі, де, як очікується, домінуватиммуть дискусії з приводу майбутнього президентства Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника Меркель.

"Поїздка до Давосу наразі розглядається, але ми ще не підтвердили її", - повідомив представник Меркель.

Цьогоріч форум триватиме 17-20 січня під лозунгом "Відповідальне лідерство". Інавгурація Трампа, як відомо, має відбутися 20 січня і збігається з останнім днем конференції.