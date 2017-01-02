Меркель може відмовитится від участі у форумі в Давосі - ЗМІ

8278 переглядів
0
Понеділок, 2 січня 2017, 17:57

Канцлер Німеччини Ангела Меркель другий рік поспіль не братиме участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі, де, як очікується, домінуватиммуть дискусії з приводу майбутнього президентства Дональда Трампа. 

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника Меркель.

"Поїздка до Давосу наразі розглядається, але ми ще не підтвердили її", - повідомив представник Меркель. 

Цьогоріч форум триватиме 17-20 січня під лозунгом "Відповідальне лідерство". Інавгурація Трампа, як відомо, має відбутися 20 січня і збігається з останнім днем конференції.

Теми: Меркель Трамп США
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Порошенко поговорив з Меркель про націоналізацію "Приватбанку" 22 грудня 2016, 17:54
Меркель відрядить до команди Трампа своїх "розвідників" 17 грудня 2016, 16:40
Путін поскаржився Меркель на відсутність домовленості з Україною щодо газу 13 грудня 2016, 22:26
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Бойовики ОРДЛО били 21 раз: вели вогонь на всіх напрямках
Внаслідок вибуху у Багдаді загинули щонайменше 17 людей
"Ісламська держава" взяла відповідальність за теракт у Стамбулі
АТО: 38 обстрілів, бойовики били з важких мінометів
Усі новини
Музика

7 гуртів-відкриттів української сцени в 2016 році

YouTube Rewind 2016

Ленінград та 7 лайфхаків для кота. Що дивилися українці у 2016 році