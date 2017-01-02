Бойовики ОРДЛО били 21 раз: вели вогонь на всіх напрямках

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Понеділок, 2 січня 2017, 18:34

У зоні проведення АТО у понеділок станом на 18:00 відбувся 21 обстріл: бойовики ОРДЛО продовжили вести вогонь по позиціях ЗСУ на всіх напрямках.

Про це повідомили ввечері 2 січня у прес-центрі АТО.

"Зі 120-міліметрових мінометів та озброєння БМП обстріляли Широкине. Із 82-міліметрових мінометів – Широкине та Водяне, з гранатометів та стрілецької зброї – Павлопіль, Широкине, Гнутове та Лебединське. По Гнутовому вогонь вів снайпер. По Талаківці бойовики вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів", - йдеться у звіті штабу. 

На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї бойовики обстріляли Новозванівку та Лобачеве, на Донецькому – Північне, Авдіївка та Зайцеве.

Теми: АТО Мінські угоди
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