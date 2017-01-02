ЗМІ повідомили подробиці нападу на нічний клуб у Стамбулі

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Понеділок, 2 січня 2017, 21:33

Нападник, який у Стамбулі в ніч на 1 січня застрелив 39 осіб у нічному клубі Reina, випустив понад 180 куль.

Про це повідомляє DW з посиланням на dpa та турецьке видання Hürriyet Daily News.

Турецькі правоохоронці оприлюднили нове фото підозрюваного, пошуки якого тривають.

 

Видання цитує експерта, який вважає, що нападник пройшов військову підготовку. За даними свідків нападу, у клубі терорист цілив у голови людей, які лежали на підлозі.

Залишивши клуб, він взяв таксі, а виходячи з машини, заявивив таксисту, що не має грошей, щоб заплатити за поїздку. За даними Hürriyet Daily News, до району, де розташований клуб Reina, нападник теж приїхав на таксі.

У свою чергу віце-голова турецького уряду наголосив, що незважаючи на терористичний акт у Стамбулі, Туреччина продовжить наступ на бойовиків "Ісламської держави" у Сирії.

Раніше повідомлялося, що нападник міг бути вихідцем з Узбекистану або Киргизстану. За підозрою у посібництві зловмиснику затримано 8 осіб.

Теми: Туреччина теракт
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